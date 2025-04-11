Radyoaktif skandalı haberi devam edecekti

Haber Merkezi

Gözaltına alınan yazarımız Timur Soykan, önceki gün gazetemizde manşet olan bir skandalı daha ortaya çıkardı. Soykan'ın aktardığına göre Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorlar, tiroid sintigrafisi çeken teknisyenlerin hastalara yüksek dozda radyoaktif madde verdiğini tespit etti.

Teknisyenlerin, işten erken çıkmak için yüksek dozda radyoaktif madde verdiği iddia ediliyor. Buna karşın nükleer tıp hizmeti alınan şirkete yeniden ihale verildi.

Haberin detaylı ayrıntılarını da dün yayımlayacak olan Soykan, şafak baskını ile evinden alınmasının ardından haberi yayımlayamadı.