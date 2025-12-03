Rafa Silva belirsizliği: Takımla antrenmanlara başladı mı?

Beşiktaş’ta Portekizli oyuncu Rafa Silva ile yaşanan sorunlar devam ediyor. Sezonun ilk bölümünde 16 maçta 5 gol ve 3 asist üreten 33 yaşındaki futbolcu, 2 Kasım’da Fenerbahçe’ye 3-2 kaybedilen derbinin ardından bir daha forma giymedi.

Sakatlığını gerekçe gösteren tecrübeli oyuncunun bugün takımla çalışması beklenirken iddiaya göre yine bireysel antrenman yapmayı tercih ettiği belirtildi. Kulübün ise süreci FIFA’ya taşıyabilmek adına bugünkü idmandan görüntü topladığı ifade ediliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, konuya ilişkin olarak “Antrenmana çıkmak istiyorsa gelsin” mesajını verirken, Silva’nın buna henüz bir karşılık vermemesi camiada da tepki çekiyor.

Son bilgilere göre Rafa Silva, bugün menajeriyle yapacağı görüşmenin ardından takımda kalıp kalmayacağına dair nihai kararını kulübe iletecek.