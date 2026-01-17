Rafa Silva, Benfica'ya dönüyor

Beşiktaş’ta forma giyen Rafa Silva hakkında Portekiz’den dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Portekiz basınından Record, Benfica’nın eski oyuncusu Rafa Silva’yı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiğini yazdı.

Haberde, Benfica’nın 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı, transferin tamamlanabilmesi için ise Beşiktaş ile bonservis görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

BENFICA 5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Portekiz temsilcisinin bu transfer için siyah-beyazlı kulübe 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Anlaşmada performansa bağlı 2 milyon euroluk bonus maddesinin de yer aldığı, Benfica’nın ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne katılması halinde toplam bedelin 7 milyon euroya ulaşabileceği ifade edildi.

2 Kasım’dan bu yana Beşiktaş forması giymeyen Rafa Silva’nın, bu gelişmelerin ardından eski kulübü Benfica’ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcu, 2016-2024 yılları arasında Benfica forması giymiş ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Beşiktaş’a transfer olmuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce yaptığı açıklamada Benfica’nın Rafa Silva için girişimde bulunduğunu doğrulamış, “Talebimizi ilettik. O çizgiye inilirse Rafa gider, olmazsa burada kalır” ifadelerini kullanmıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın da Rafa Silva’nın takımdan ayrılabilecek oyuncular arasında yer aldığını söylemişti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev alan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.