Rafa Silva, Benfica'ya imzayı attı

Beşiktaş'ta uzun süredir büyük probleme neden olan Rafa Silva, Benfica'ya transfer oldu. Tecrübeli futbolcunun Portekiz ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Benfica, Beşiktaş'a transfer için yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev aldı. Deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 3 de asist üretti.

Siyah-beyazlı kulübün Teknik Direktörü Sergen Yalçın dün Kayserispor maçında Rafa Silva hakkında, "Takımdan ayrılacak oyunculardan biri" ifadelerini kullanmıştı.