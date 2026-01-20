Giriş / Abone Ol
Benfica eski yıldızı Rafa Silva'yı yeniden kadrosuna kattı. Portekiz temsilcisi, Beşiktaş'a transfer için Beşiktaş'a yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Spor
Kaynak: Spor Servisi
Rafa Silva, Benfica'ya imzayı attı
AA

Beşiktaş'ta uzun süredir büyük probleme neden olan Rafa Silva, Benfica'ya transfer oldu. Tecrübeli futbolcunun Portekiz ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Benfica, Beşiktaş'a transfer için yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev aldı. Deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 3 de asist üretti.

Siyah-beyazlı kulübün Teknik Direktörü Sergen Yalçın dün Kayserispor maçında Rafa Silva hakkında, "Takımdan ayrılacak oyunculardan biri" ifadelerini kullanmıştı.

