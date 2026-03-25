Rafa Silva, Benfica’da eleştirilerin odağında

Beşiktaş’taki performansıyla kısa sürede taraftarın beğenisini kazanan ancak ayrılık süreciyle tartışmaların merkezine oturan Rafa Silva, Benfica’da beklentilerin gerisinde kaldı.

Portekiz temsilcisine transferinin ardından istikrar yakalamakta zorlanan deneyimli oyuncu, performansıyla eleştirilerin hedefi haline geldi.

32 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla çıktığı 11 resmi maçta toplam 703 dakika sahada kalırken yalnızca 2 gol kaydedebildi. Bu tablo, hem taraftarlar hem de Portekiz basını tarafından yetersiz bulunuyor.

MOURINHO DA TEPKİLİ

Portekiz’de CMTV’de yorumculuk yapan Antonio Figueiredo, Rafa Silva’nın performansına yönelik sert değerlendirmelerde bulundu. Figueiredo, oyuncunun Benfica’ya beklenen katkıyı sunamadığını ifade ederek, transferin şu ana kadar karşılık vermediğini dile getirdi.

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho’nun da oyuncudan beklentisinin yüksek olduğu, sezon sonuna kadar performansını yukarı çekmesi yönünde net bir mesaj verdiği öne sürüldü.

Ara transfer döneminde yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Rafa Silva’nın sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Anlaşmada ayrıca 2 milyon euroya kadar çıkabilecek bonus maddelerinin bulunduğu belirtiliyor.

Beşiktaş’ta yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro civarında gösteriliyor. Rafa Silva’nın sezonun kalan bölümünde ortaya koyacağı performans, Benfica’daki geleceği açısından belirleyici olacak.