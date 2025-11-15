Rafa Silva cephesinden Beşiktaş’a sert açıklama: Beklentiler karşılanmadı, proje çöktü

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi yaşanmaya devam ederken Portekizli yıldızın menajerlik şirketinden sert bir açıklam geldi.

Açıklamada, Rafa Silva’nın Beşiktaş’a transfer olurken kendisine çizilen projeye güvendiği ancak kulübün içinde bulunduğu durumun bu beklentilerle örtüşmediği vurgulandı.

Portekizli oyuncunun hedefinin “ulusal şampiyonluk mücadelesi ve Avrupa’da güçlü bir performans” olduğu, ancak yönetim ve teknik ekipte ardı ardına yaşanan değişikliklerin hayal kırıklığını büyüttüğü kaydedildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"1. Rafa Silva’nın Beşiktaş’ın mevcut durumu konusunda memnuniyetsiz olduğu ve bu nedenle kabul ettiği projeyle ilgili kendisine verilen beklentiler doğrultusunda derin bir hayal kırıklığı yaşadığı doğrudur: hedef ulusal şampiyonluk mücadelesi ve Avrupa kupalarında güçlü performanslardı.

2. Kulüpte art arda yaşanan yönetim değişiklikleri ve çok sayıda teknik direktör değişikliği, sonuçların yetersizliğine rağmen her zaman örnek bir profesyonel olan oyuncunun hayal kırıklığını artırmıştır — bu durum, taraftarların kendisine verdiği büyük sevgiyle zaten kolayca doğrulanabilir.

3. Beşiktaş’ı seçme kararı tamamen Rafa Silva’ya aitti; başka Türk kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve Avrupa’nın önde gelen liglerinden çok güçlü kulüplerle de bedelsiz olarak sözleşme imzalama imkânına sahipti. Beşiktaş projesine ilk günden beri inanarak bu kararı verdi.

4. Ancak gerçeklik, kendisine sunulan projeyle örtüşmedi. İşler başlangıçta çok iyi başlamış olsa da (2024’te kazanılan Süper Kupa), kısa süre sonra, Rafa Silva’nın Beşiktaş’ı tercih etmesinde belirleyici olan unsurlardan sapmalar görülmeye başlandı.

5. Rafa için mesele asla finansal olmadı — öyle olsaydı Beşiktaş’ı seçmezdi.

6. Hayal kırıklığını artıran bir başka unsur ise Başkan Serdal Adalı’nın ‘João Mário gittikten sonra Rafa’nın kimseyle konuşmadığı ve vaktinin çoğunu köpeğiyle geçirdiği’ yönündeki talihsiz açıklamaları oldu.

7. Oyuncu, ilk günden itibaren taraftarlardan aldığı sevgi ve desteğin farkındadır ve teşekkür eder. Bugün basın toplantısında iddia edilenlerin aksine, Rafa Silva kendisini asla Beşiktaş’ta kimsenin üzerinde görmedi — hele ki kulübün. Antrenman, kamp ve maç gibi tüm ortamlarda kulübe en üst düzeyde saygı göstermiştir. Kariyeri boyunca temsil ettiği tüm kulüplerde bu prensibe sadık kalmıştır.

8. Ancak mevcut şartlarda görevini eskisi gibi sürdürebileceği ortamı artık hissetmediği için Ekim ayında kulübe ayrılmak istediğini bildirmiş, her iki taraf için de adil bir çözüm bulunmasını talep etmiştir.

9. Başkan, Futbol Direktörü ve benim katıldığım bir toplantıda, Rafa, yaşanan durumun devamı yerine kariyeri sonlandırmanın daha iyi olup olmayacağını — bir iç dökme ifadesi olarak — dile getirmiştir. Bundan ötesi yoktur. Şüphe kalmasın: Rafa kariyerine devam edecek, bu durum toplantı sırasında hemen açıklığa kavuşturulmuştur.

10. Oyuncu taraftarların tutkusu ve sevgisinin farkındadır ve bu nedenle Türkiye’de Beşiktaş dışında hiçbir kulübü temsil etmeyeceğini garanti eder."