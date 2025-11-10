Rafa Silva'dan Sergen Yalçın resti: O varsa ben yokum!

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi giderek büyüyor. Portekizli yıldız oyuncunun Teknik Direktör Sergen Yalçın ile ipleri attığı iddia edildi. Socrates'ten Övünç Özdem'in edindiği bilgiye göre Rafa'nın yakın çevresine, Yalçın takımının başında kaldığı sürece bir daha Beşiktaş forması giymeyeceğini söyledi.

Rafa'nın Antalyaspor karşısında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı iddia edilmişti. Rafa geçen sezondan bu yana Beşiktaş'ın skora en çok katkı sağlayan oyuncusu konumunda. Siyah-beyazlı formayla 65 maçta 23 gol, 15 asist kaydeden Portekizli yıldız taraftarların sevgilisi konumunda.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci döneminde çıktığı 11 maçta yalnızca beş galibiyet alabildi. Tecrübeli antrenör yaptığı tercihler nedeniyle ağır bir şekilde eleştiriliyor.