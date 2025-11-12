Rafa Silva'dan şok eden karar

Beşiktaş sıkıntılı günlerden geçiyor. Siyah-beyazlı ekibin en önemli yıldızları arasında yer alan Rafa Silva'nın futbolu bırakmak istediği iddia edildi. Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre 32 yaşındaki Portekizli oyuncu, Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Serdal Adalı'ya futbolu bırakmak istediğini söyledi.

Rafa'nın konuşmasından sonra siyah-beyazlı yönetim harekete geçerken Rafa'nın Serkan Rençber ile konuşmak istemediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, Sergen Yalçın ise "Hocaya çok saygı duyuyorum ama ben kararımı verdim, çok bir şey değişmez" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR ŞOKTA

Bu karar taraftarlar için şok etkisi yarattı. Rafa'nın Antalyaspor karşısında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı iddia edilmişti. Rafa geçen sezondan bu yana Beşiktaş'ın skora en çok katkı sağlayan oyuncusu konumunda. Siyah-beyazlı formayla 65 maçta 23 gol, 15 asist kaydeden Portekizli yıldız taraftarların sevgilisi konumunda.