Rafa Silva, İstanbul'dan ayrıldı

Beşiktaş’ta bir süredir krize dönüşen Rafa Silva belirsizliği sona erdi. Kasım ayından bu yana maçlara çıkmayan ve takımdan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcunun, eski kulübü Benfica’ya transferi resmiyet kazandı.

Siyah-beyazlı yönetim, Benfica ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı.

Portekiz temsilcisi, 1,5 yıllık sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş’a 6 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Bonus maddeleriyle bu rakamın 7 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi.

SON DETAYLAR DA GÖRÜŞÜLDÜ

Transfer sürecinde Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Rafa Silva’yı özellikle istediği, bu doğrultuda sportif direktör Mario Branco’nun İstanbul’a gelerek Beşiktaşlı yetkililerle son detayları görüştüğü öğrenildi.

Rafa Silva’nın, ayrılık sürecinde Beşiktaş’tan olan alacaklarının önemli bir bölümünden feragat ettiği aktarıldı. Portekiz basınından A Bola, Benfica’nın Beşiktaş’tan Orkun Kökçü ve Gedson Fernandes transferlerinden kalan bazı alacakları bu anlaşmada mahsuplaşma yoluyla kullandığını yazdı.

Transferin netleşmesinin ardından İstanbul’daki işlemlerini tamamlayan Rafa Silva, özel uçakla Portekiz’e gitti. Beşiktaş’a gelişi sırasında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan oyuncunun, bu kez sabah saatlerinde sessiz şekilde şehirden ayrılması dikkat çekti. Benfica’nın transferle ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

16 MAÇTA 5 GOL, 3 ASİST

Öte yandan Jose Mourinho, transfer öncesinde yaptığı açıklamada başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayacağını belirterek, “Sadece Benfica’nın oyuncuları hakkında konuşurum” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer edilen Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sahadaki katkısına rağmen yaşanan kriz, Portekizli futbolcunun siyah-beyazlı kariyerinin erken sona ermesine neden oldu.