Rafa Silva krizi büyürse ne olur: Beşiktaş ve oyuncunun önündeki senaryolar

Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki gerilim artık sadece, “Yıldız oyuncu küstü” meselesi olmaktan uzaklaşıyor. Ciddi bir iş- futbol hukuku dosyasına dönüşme potansiyeli taşımakta. FIFA’nın Oyuncu Statüsü ve Transfer Talimatı (RSTP), CAS kararları ve son yıllardaki DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) içtihatları bir araya konulduğunda, Beşiktaş-Rafa denkleminde ortaya çıkabilecek birkaç ana yol haritalarını derledik:

ANA KURAL SÖZLEŞMEYE SAYGI

FIFA RSTP’nin omurgası, sözleşmeye saygı ilkesi: Hem kulüp hem oyuncu, imzaladığı kontrata uymak zorunda. Ancak haklı sebep varsa taraflardan biri tek taraflı feshe gidebiliyor. Kurallar, bu haklı sebebi kasıtlı olarak net tanımlamıyor. Her dosya somut olay üzerinden değerlendiriliyor.

Oyuncu açısından haklı fesih: Özellikle 3 ayı aşan ciddi ücret ödememe, sistematik gecikmeler, güven ilişkisini bitiren ağır ihlaller, bazen de güvenlik-şiddet vakaları haklı sebep sayılabiliyor. CAS ve FIFA yorumu bu konuda net: 3 aydan fazla maaş alamayan, uyardığı halde ödeme görmeyen oyuncu haklı fesih yapabilir.

Kulüp açısından haklı fesih: Oyuncunun uzun süre antrenmana gelmemesi, defalarca yazılı uyarıya rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemesi, ağır disiplin ihlalleri (örneğin Adrian Mutu’nun dopingle kovulması kararı gibi) kulübe haklı fesih kapısı açıyor. FIFA ve CAS içtihatlarında Rafa Silva da olduğu gibi 'süregelen antrenmana gelmeme' durumu oluşursa kulüp için fesh etme hakkı doğuyor.

Rafa dosyasında bu denge kritik. Silva raporlarla desteklenmeyen “mental-fiziki yetersizlik” savunusuyla idmana çıkmazsa, kulübün uzun süreli devamsızlık tezini güçlendirir.

Rafa’nın kontratı 2024’te başladı ve 3 yıllık. 28 yaş üstü oyuncularda FIFA’ya göre korunan dönem genellikle ilk iki sezon. Yani bugün hâlâ sözleşmenin “korunmuş dönemi” içindeyiz. Eğer oyuncu haklı sebep olmadan tek taraflı fesih yaparsa, FIFA RSTP’nin 17. maddesi devreye giriyor:

• Kulübe tazminat (kalan ücretler + zarar kalemleri)

• Oyuncuya sportif yaptırımlar (birkaç aya varan men cezaları)

• Oyuncuyu alan yeni kulübe de ortak sorumluluk ve olası transfer yasağı riski.

Tersi durumda, kulüp haklı sebep olmadan feshe giderse bu kez oyuncu tazminat talep edebiliyor. CAS, son yıllarda özellikle sistematik maaş gecikmelerinde oyuncu lehine yüksek tazminatlar yazdı. Dolayısıyla, Beşiktaş-Rafa denkleminde “tek taraflı fesih kartı” iki taraf için de kumar.

BEŞİKTAŞ’IN DİSİPLİN SÜRECİ VE OLASI FESİH DENEMESİ

Rafa idmanlara çıkmaması ve raporla süreci uzatması durumunda muhtemel senaryolar şu şekilde: Kulüp yazılı ihtarlar çekiyor, iç disiplin cezaları uygular. Devamsızlık belirli bir eşiği aşarsa FIFA-CAS içtihadı, uzun süreli ve tekrarlanan devamsızlık hâllerinde kulübe haklı fesih imkânı tanır. Bazı CAS kararlarında, oyuncunun uyarılara rağmen idmana dönmemesi kulüp lehine haklı sebep sayıldı ve tazminat oyuncudan istendi.

Ama ince çizgi şu: Kulüp bu arada oyuncuyu tamamen boşta bırakmamalı; profesyonel koşullarda çalışabileceği ortam sunmalı. Disiplin süreci belgelendirilmeli: noter ihtarı, mazeret değerlendirmeleri gibi. Aksi halde, Rafa Silva tarafı, “Kulüp beni önce hedef gösterdi, sonra profesyonel çalışma hakkımı fiilen elimden aldı” argümanını koz olarak kullanabilir.

Rafa’nın “mental olarak tükendim, gitmek istiyorum” hattı, tek başına CAS önünde haklı sebep sayılmaya çok uzak. FIFA içtihadı, “performans düşüklüğü, mutsuzluk, teknik heyetle anlaşmazlık” gibi gerekçeleri genellikle yetersiz görüyor.

Özetle Rafa tarafının bu senaryoda haklı çıkma olasılığı çok düşük. Tabii maaş gecikmesi veya FIFA-CAS'ın haklı bulacağı başka mazaretler bulamadığı takdirde. Rafa yüklü bir tazminat ödemek veya kariyerine istediği seviyede devam etmek istiyorsa bir noktadan sonra mutlaka antrenmanlara katılmak zorunda.