Rafa Silva krizinde son durum: Antrenmana çıkacak mı?

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva dün kulüp başkanı Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrasında bugün takım antrenmanına katılması bekleniyor. Adalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Öncelikle bilinmedir ki Rafa geçen sezon maç başı ortalama 87 dakika oynayan bir oyuncuydu. Bu sezon Başakşehir maçında 70'inci dakikada oyundan alınınca menajeri görüşme talebinde bulundu. Daha sonra bize futbol oynamak istemediğini, emekli olacağını söyledi. Bir süre sonra da ağız değiştirip 'Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm' diyerek farklı söylemleri oldu.

ÖZEL DAVRANDIK

Rafa Silva'ya hep özel davrandık. Esneklikler sağladık ve her derdiyle ilgilendik. Onu sarıp sarmaladık. Beşiktaşlı biri ve başkan olarak, en iyi oyuncumun ayrılmasını ister miyim? Bu tavırdan sonra devre arasına kadar profesyonel olarak görev yapmasını istedim. Kendisiyle de uzun uzun konuştuk. Ona olan sevgiyi anlattık. Taraftar için devre arasına kadar en iyisini yapmasını söyledim.

Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa şartları Beşiktaş belirler. Son sözü de Beşiktaş söyler. Kulüplerin de hakları var. Ayrılmak isteyen oyuncu kulübün belirlediği bonservisi getirir ve gider. Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. 2 seçeneği var. Ya sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar. Veya gitmek istiyorsa Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir, gider. Bunların hiçbirini yapmıyorsa sözleşmesinin sonuna kadar hiçbir yere gidemez"

RAFA'NIN AÇIKLAMASI

Rafa ise menajerlik şirketi aracılığıyla Adalı'ya, "Rafa Silva’nın Beşiktaş’ın mevcut durumu konusunda memnuniyetsiz olduğu ve bu nedenle kabul ettiği projeyle ilgili kendisine verilen beklentiler doğrultusunda derin bir hayal kırıklığı yaşadığı doğrudur: hedef ulusal şampiyonluk mücadelesi ve Avrupa kupalarında güçlü performanslardı.

Kulüpte art arda yaşanan yönetim değişiklikleri ve çok sayıda teknik direktör değişikliği, sonuçların yetersizliğine rağmen her zaman örnek bir profesyonel olan oyuncunun hayal kırıklığını artırmıştır bu durum, taraftarların kendisine verdiği büyük sevgiyle zaten kolayca doğrulanabilir. Oyuncu, ilk günden itibaren taraftarlardan aldığı sevgi ve desteğin farkındadır ve teşekkür eder. Bugün basın toplantısında iddia edilenlerin aksine, Rafa Silva kendisini asla Beşiktaş’ta kimsenin üzerinde görmedi — hele ki kulübün. Antrenman, kamp ve maç gibi tüm ortamlarda kulübe en üst düzeyde saygı göstermiştir. Kariyeri boyunca temsil ettiği tüm kulüplerde bu prensibe sadık kalmıştır.

Tüm bu gelişmelerin ardından Rafa'nın devre arasına kadar da olsa Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.