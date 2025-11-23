Rafa Silva: "Mental olarak tükendim, gitmek istiyorum"

Beşiktaş’ta sezonun en büyük kriz başlıklarından biri olan Rafa Silva konusu, her geçen gün daha da derinleşiyor. Portekizli yıldızın antrenmanlara katılmaması ve devre arasında ayrılmak istemesi siyah-beyazlı yönetimde alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Siyah-beyazlılarda gerginliği büyüten süreç, oyuncunun idmanlara çıkmamasıyla başlamıştı. Kulübün yaptığı detaylı MR incelemesinde herhangi bir patolojiye rastlanmamasına rağmen, Rafa’nın çalışmalara dönmemesi soru işaretlerini daha da artırdı. Beşiktaş sağlık ekibi, “Bel ağrısını açıklayacak bir bulgu yok” açıklamasını yapmıştı.

Son olarak edinilen bilgiye göre Portekizli oyuncunun Beşiktaş Futbol Komitesi Üyesi Murat Kılıç ile yaptığı bir saatlik görüşme yaptı. Oyuncunun, bu toplantıda “Mental olarak bittim, kendimi toparlayamıyorum” sözlerini kullandığı iddia edildi. Rafa Silva’nın Portekiz’e dönmek istediği belirtilirken devre arasında ayrılık ihtimali artık masanın en güçlü maddelerinden biri.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta görev yapan 31 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koymuştu.