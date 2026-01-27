Rafa Silva'nın dönüşü tartışma yarattı

Benfica’ya geri dönen Rafa Silva, Estrela da Amadora karşısında 4-0 kazanılan maçta 73. dakikada oyuna girdi. Ancak Portekiz basınında bu tercih tartışma konusu oldu.

Record gazetesi direktörü Bernardo Ribeiro, Now kanalında yayınlanan Record na Hora programında, Rafa’nın bu karşılaşmada süre almasının doğru bir karar olmadığını savundu.

"KATKISI OLMADI"

Ribeiro, tecrübeli oyuncunun sahada beklenen etkiyi yaratamadığını belirterek, “Maçta belirleyici bir katkısı olmadı. Bu görüntüden kaçınılabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Ribeiro’ya göre, Rafa Silva’nın uzun bir aranın ardından Estádio da Luz’a dönüşünün daha farklı bir planlamayla gerçekleşmesi hem oyuncu hem de Benfica açısından daha uygun olabilirdi.