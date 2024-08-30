Rafa Silva'nın maaşı ne kadar? Rafa Silva'nın piyasa değeri ne kadar?

Beşiktaş'ın formda ismi Rafa Silva, oynadığı 5 maçta 4 gol 3 asistlik performans göstererek dikkatleri üzerine çekiyor. A Sınıfı bir oyuncu olan Portekizli Yıldız Rafa Silva'nın maaşı da merak edilen konular arasında.

RAFA SİLVA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR

Rafa Silva'nın ideal mevkisi forvet arkasıdır. Buna karşın Rafa Silva, sağ ve sol kanatta oynayabilme yeteneğine sahiptir.

RAFA SİLVA'NIN MAAŞI NE KADAR?

31 yaşındaki Portekizli yıldızın transfermarkt değeri 14 Milyon Euro Civarında. Beşiktaş ise Rafa Silva'ya her sezon için 6 milyon avro garanti ücret ödeyecek. Dolayısıyla olası primler hariç Rafa Silva'nın maaşı 6 Milyon Euro.