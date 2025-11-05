Rafa Silva ocakta Suudi Arabistan yolcusu

Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından büyük bir kaosun içine sürüklenen siyah-beyazlı ekipte taraftarın sevgilisi Rafa Silva'nın ocakta ayrılması gündemde.

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre, Suudi Arabistan ligi ekibi Al-Ahli Rafa Silva’yı transfer listesine ekledi. Benfica eski Sportif Direktörü ve Al-Ahli mevcut Sportif Direktörü Rui Pedro Braz Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon 16 maçta 5 gol, 3 asist yapan 32 yaşındaki oyuncu Beşiktaş kariyerinde 65 maçta, 23 gol, 16 asist yaptı.

ADALI: KAOS YARATMAK İSTİYORLAR

Öte yandan Serdal Adalı dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantı sonrası yaptığı açıklamada camianın kaosa sürüklenmek istediğini ifade etmişti. Adalı açıklamasında, "Mali genel kurulumuzda yaşananların ne kadar organize olduğunu hepimiz gördük. Bu yeni bir şey değil. Bu camia daha önce de bu bindirilmiş kıtaları, blok oyları, önceden ayarlanmış alkışları, Süleyman Seba'dan alındığı iddia edilen 'işaretleri' çok gördü. Bu sefer iş daha da planlıydı" diye konuştu.