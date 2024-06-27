Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rafa Silva resmen Beşiktaş'ta: Maliyeti açıklandı

Beşiktaş, Portekizli Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Silva, yıllık 6 milyon avro kazanacak.

Spor
  • 27.06.2024 10:22
  • Giriş: 27.06.2024 10:22
  • Güncelleme: 27.06.2024 10:29
Kaynak: AA
Rafa Silva resmen Beşiktaş'ta: Maliyeti açıklandı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli hücum oyuncusu Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

Son olarak Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncuyu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Öte yandan Beşiktaş, Rafa Silva'nın maliyetini de açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Silva'nın yıllık 6 milyon avro kazanacağı ifade edildi.

Siyah-beyazlıların KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda, oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."

Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

BirGün'e Abone Ol