Rafa Silva resmen Beşiktaş'ta: Maliyeti açıklandı

Beşiktaş, Portekizli Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Silva, yıllık 6 milyon avro kazanacak.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli hücum oyuncusu Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

Son olarak Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncuyu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Öte yandan Beşiktaş, Rafa Silva'nın maliyetini de açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Silva'nın yıllık 6 milyon avro kazanacağı ifade edildi.

Siyah-beyazlıların KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda, oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."

Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.