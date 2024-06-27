Rafa Silva resmen Beşiktaş'ta: Maliyeti açıklandı
Beşiktaş, Portekizli Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Silva, yıllık 6 milyon avro kazanacak.
Beşiktaş Kulübü, Portekizli hücum oyuncusu Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.
Son olarak Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncuyu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Öte yandan Beşiktaş, Rafa Silva'nın maliyetini de açıkladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Silva'nın yıllık 6 milyon avro kazanacağı ifade edildi.
Siyah-beyazlıların KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda, oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."
Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.
Çağrıyı aldı, o da en iyilerin stadyumuna geldi. 📲🏟️— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 27, 2024
Hoş geldin 𝑹𝒂𝒇𝒂 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒂 🦅#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/GujzOy14Ih