Rafa Silva, Serdal Adalı'dan söz aldı

Beşiktaş’ta son dönemde gündemi meşgul eden Rafa Silva ile ilgili belirsizlik, Portekiz basınından gelen haberlerle yeniden tartışma konusu oldu.

Record’un aktardığı bilgilere göre, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile Portekizli futbolcu arasında yapılan görüşmede dikkat çekici bir uzlaşmaya varıldı.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Haberde yer alan iddiaya göre Adalı, Rafa Silva’dan antrenmanlara dönmesini ve Aralık ayındaki maçlarda takıma katkı vermesini isterken buna karşılık oyuncunun ocak transfer döneminde ayrılmasına kolaylık sağlanacağı yönünde söz verdi.

Bu mutabakatın, taraflar arasındaki gerilimin geçici olarak düşmesini sağladığı ifade edildi.

Record, ayrıca Beşiktaş yönetiminin Rafa Silva için daha önce belirlediği 15 milyon avroluk bonservis beklentisinden geri adım attığını da öne sürdü. Yaşanan gelişmelerin ardından kulübün, olası bir transferde daha esnek bir tutum sergileyebileceği yorumları yapıldı.

Sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam eden Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta görev aldı. Deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 3 de asist üretti.