RAFA SİLVA ŞOKU: KADRODA YOK! | Antalyaspor - Beşiktaş Maçı: Tarih, Saat, Hakemler, Form Durumu ve Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda mücadele kızışırken, HESAP.COM Antalyaspor ile Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan bu önemli karşılaşma dikkatleri üzerine çekiyor. Puan tablosunda denge arayışı sürerken iki takımın sahaya nasıl çıkacağı, form grafikleri ve oyuncu eksikleri maçın kaderini belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

59'UNCU RANDEVU

İki takım arasında 11 Eylül 1982’de İstanbul’da oynanan ve Beşiktaş’ın 6-0 kazandığı mücadeleyle başlayan rekabette siyah-beyazlılar 36 galibiyetle üstün durumda bulunurken, Antalyaspor 8 kez sahadan galip ayrıldı, 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, bu maçlarda toplam 121 gol kaydederken, kırmızı-beyazlı ekip rakip filelere 56 gol bıraktı.

ANTALYA MAÇLARINDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Antalya’da oynanan 29 lig maçında da Beşiktaş’ın üstünlüğü dikkat çekiyor; siyah-beyazlılar bu müsabakaların 17’sini kazanırken, Antalyaspor 4 kez galip gelebildi ve 8 karşılaşma berabere tamamlandı. Beşiktaş deplasmanda rakibinin kalesini 66 kez havalandırırken kendi kalesinde 38 gol gördü. İki takım geçen sezon Antalya’da oynanan maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.

Hakem Dörtlüsü

Hakem: Cihan Aydın

Cihan Aydın 1. Yardımcı Hakem: Candaş Elbil

Candaş Elbil 2. Yardımcı Hakem: Murat Temel

Murat Temel Dördüncü Hakem: Gürcan Hasova

Gürcan Hasova VAR: Alper Çetin

Alper Çetin AVAR: Suat Güz

Suat Güz AVAR: Mehmet Türkmen

TAKIMLARIN FORM DURUMU (SON 5 MAÇ)

Antalyaspor

Maç Sonuç Eyüpspor - Antalyaspor 0-1 Antalyaspor - Bursaspor 3-0 Antalyaspor - Başakşehir 0-4 Gaziantep FK - Antalyaspor 3-2 Antalyaspor - Ç. Rizespor 2-5

Beşiktaş

Maç Sonuç Beşiktaş - Fenerbahçe 2-3 Kasımpaşa - Beşiktaş 1-1 Konyaspor - Beşiktaş 0-2 Beşiktaş - Gençlerbirliği 1-2 Galatasaray - Beşiktaş 1-1

BEŞİKTAŞ VE ANTALYASPOR KAÇINCI SIRADA?

Sıra Takım O G B M A Y AV P 7 BEŞİKTAŞ A.Ş. 11 5 2 4 18 15 3 17 12 HESAP.COM ANTALYASPOR 11 4 1 6 12 20 -8 13

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Antalyaspor, Beşiktaş’ı ağırladığı son iki iç saha maçında kaybetmedi. Beşiktaş son 12 deplasman maçında yalnızca dört kez kazandı ve bu dört maçın tamamında kalesini gole kapattı. Antalyaspor son iki iç saha maçını 0-4 ve 2-5 gibi ağır skorlarla kaybederken, Beşiktaş bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda. Antalyaspor ise geriye düştüğü maçlardan puan çıkaramayan ekiplerden biri.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Antalyaspor

Julian Cuesta (Şüpheli)

Bahadır Öztürk (Şüpheli)

Doğukan Sinik (Şüpheli)

Ramzi Safuri (Cezalı)

Erdoğan Yeşilyurt (Diz sakatlığı)

Sander van de Streek (Şüpheli)

Hasan Yakub İlçin (Diz sakatlığı)

Bachir Gueye (Şüpheli)

Beşiktaş

Necip Uysal (Adale sakatlığı)

Emirhan Topçu (Cezalı)

Demir Ege Tıknaz (Şüpheli)

Orkun Kökçü (Cezalı)

Rafa Silva (Baldır sakatlığı)

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi yaşanıyor. Antalyaspor maçına 'sakatlık' gerekçesiyle alınmayan tecrübeli yıldızın bazı kaynaklarda sakat olmadığı ve teknik karar nedeniyle kadroya alınmadığı iddia edildi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Mert - Gökhan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan - Ndidi, Salih - Cengiz, Cerny, Toure - Abraham

Maç ne zaman oynanacak?

8 Kasım 2025 Cumartesi günü.

Maç saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

Maç nerede oynanacak?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda.

Maç hangi kanalda?

Bein Sports 1 ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Beşiktaş’ta kimler eksik?

Necip ve Rafa Silva sakat, Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü cezalı.

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak bu maç, hem takımların ligdeki konumunu hem de sezonun ilerleyen haftalarındaki psikolojik dengelerini etkileyebilecek bir önem taşıyor. İki takım da savunma ve hücum geçişlerinde hata yapmaya açık görünüyor ve bireysel performanslar maçın sonucunu belirlemede kritik rol oynayacak.