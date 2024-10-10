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Rafael Nadal tenisi bıraktığını açıkladı

İspanyol raket Rafael Nadal, 38 yaşında tenis kariyerine son verdiğini duyurdu.

Spor
  • 10.10.2024 13:00
  • Giriş: 10.10.2024 13:00
  • Güncelleme: 10.10.2024 13:08
Kaynak: Haber Merkezi
Rafael Nadal tenisi bıraktığını açıkladı
Fotoğraf: DepoPhotos

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 38 yaşında tenisi bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nadal, tenisi bıraktığını bir video ile duyurdu. Nadal, farklı dillerde "Herkese çok teşekkürler" dedi.

Nadal videoda, "Gerçek şu ki son iki yıl zor geçti, çeşitli sınırlamalar yüzünden oynayamadım. Zor bir karar oldu ve zamanımı aldı ama artık her şey değişti. Bir başlangıç ve son. Hayal edebileceğimden çok daha uzun ve çok daha başarılı bir kariyere son vermenin doğru zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi.

38 yaşındaki İspanyol raket, 22'si grand slam olmak üzere 92 kez şampiyonluk yaşadı. Hem çiftlerde hem de teklerde olimpiyat altın madalyası kazandı. 5 kez davi Kupası'nı elde etti.

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