Rafael Nadal tenisi bıraktığını açıkladı
İspanyol raket Rafael Nadal, 38 yaşında tenis kariyerine son verdiğini duyurdu.
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 38 yaşında tenisi bıraktığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nadal, tenisi bıraktığını bir video ile duyurdu. Nadal, farklı dillerde "Herkese çok teşekkürler" dedi.
— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024
Mil gracias a todos
Many thanks to all
Merci beaucoup à tous
Grazie mille à tutti
谢谢大家
شكرا لكم جميعا
תודה לכולכם
Obrigado a todos
Vielen Dank euch allen
Tack alla
Хвала свима
Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi
Nadal videoda, "Gerçek şu ki son iki yıl zor geçti, çeşitli sınırlamalar yüzünden oynayamadım. Zor bir karar oldu ve zamanımı aldı ama artık her şey değişti. Bir başlangıç ve son. Hayal edebileceğimden çok daha uzun ve çok daha başarılı bir kariyere son vermenin doğru zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi.
38 yaşındaki İspanyol raket, 22'si grand slam olmak üzere 92 kez şampiyonluk yaşadı. Hem çiftlerde hem de teklerde olimpiyat altın madalyası kazandı. 5 kez davi Kupası'nı elde etti.