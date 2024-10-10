Rafael Nadal tenisi bıraktığını açıkladı

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 38 yaşında tenisi bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nadal, tenisi bıraktığını bir video ile duyurdu. Nadal, farklı dillerde "Herkese çok teşekkürler" dedi.



Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Nadal videoda, "Gerçek şu ki son iki yıl zor geçti, çeşitli sınırlamalar yüzünden oynayamadım. Zor bir karar oldu ve zamanımı aldı ama artık her şey değişti. Bir başlangıç ve son. Hayal edebileceğimden çok daha uzun ve çok daha başarılı bir kariyere son vermenin doğru zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi.

38 yaşındaki İspanyol raket, 22'si grand slam olmak üzere 92 kez şampiyonluk yaşadı. Hem çiftlerde hem de teklerde olimpiyat altın madalyası kazandı. 5 kez davi Kupası'nı elde etti.