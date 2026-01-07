Rafalı mı, Rafasız mı: Beşiktaş ne oynamak istiyor?

ULAŞ ARAL

Rafa Silva oynadığında Beşiktaş kazanıyor mu, yoksa sadece daha “iyi mi görünüyor?” Siyah-beyazlıların sezon içindeki dalgalı performansı, bu soruyu her geçen hafta daha yüksek sesle sorduruyor. Kırılma anları, merkezde yaşanan denge kaybı ve oyun içindeki dalgalanmalar… Rafa bir defo mu yaratıyor, yoksa vazgeçilmez bir parça mı?

Rafa sahadayken Beşiktaş’ın hücum geçişleri belirgin şekilde hızlanıyor. Topu üçüncü bölgeye taşıma süresi kısalıyor bunun en somut örneklerinden biri Galatasaray maçının ikinci yarısı.

Beşiktaş, topu kazandıktan sonra ortalama 8.2 saniye içinde rakip ceza sahasına girmeyi başardı. Bu alanda ligin zirvesinde olan siyah-beyazlılar için bu veri, Rafa’nın oyuna kattığı ivmeyi net biçimde ortaya koyuyor.

Ancak bu hız beraberinde ciddi bir riski de getiriyor. Orta saha savunması kırılganlaşıyor, merkez kolay geçiliyor ve bu durum kanat beklerinin sık sık geniş alanlarda yakalanmasına neden oluyor. Oyun giderek Rafa’nın bireysel çözüm üretme kapasitesine bağımlı hale geliyor. Beşiktaş kazandığında parlıyor, kaybettiğinde ise bu kırılganlık merkezde daha görünür bir sorun olarak ortaya çıkıyor.

Rafa’nın olmadığı senaryoda ise farklı bir tablo ihtimali beliriyor. Orta saha blokları daha kompakt hale gelebilir. Bunu elbette bir varsayım üzerinden dile getiriyoruz. Ancak Beşiktaş’ın Rafa yokken bile, sanki sahadaymış gibi Cerny üzerinden benzer bir oyun oynamaya çalışması, bu kompaktlığın henüz bilinçli bir tercihe dönüşmediğini gösteriyor. Oysa doğru orta saha kurgusu yaratılabilirse ki bu devre arasında yapılacak bir hamleyle de mümkün. Rakip geçişlerinin çok daha rahat kontrol edilebildiği bir yapı ortaya çıkabilir.

ROLLER DOĞRU DAĞITILMALI

Bu dönüşümün en kolay yolu, orta sahada rol dağılımını netleştirmekten geçiyor. Orkun gibi sol iç koridoru rahat kullanan bir oyuncunun yanına, oyunun yönünü değiştirebilecek, sol ayaklı ve sağ iç koridoru etkin kullanabilen bir profil eklenmesi elzem görünüyor. Fransız basınında adı geçen Amir Richardson, bu anlamda Beşiktaş’ın aradığı dengeyi sağlayabilecek bir oyuncu profiline işaret ediyor. Hem fizik gücü hem de oyunun yönünü değiştirebilme becerisi, Rafasız senaryoda merkez direncini artırabilecek unsurlar arasında.

Eskilerden akla gelen bir isim ise Federico Giunti. Oyun aklıyla hatırlananlardan. Elbette bu bir transfer önerisinden ziyade bir referans noktası. Giunti’nin Beşiktaş orta sahasında sağladığı pozisyon disiplini ve oyun aklı, siyah-beyazlıların yıllar önce merkezden nasıl kontrol sağlayabildiğini hatırlatıyor. Belki de ihtiyaç duyulan şey, yeni bir yıldızdan çok, bu denge fikrinin yeniden sahaya yansımasıdır.

Bu noktada, Rafa’sız Beşiktaş için Sergen Yalçın dönemindeki 4-1-4-1 düzeni önemli bir referans sunuyor. Tek altı numarayla oynanan bu yapı, savunma hattının daha az yalnız kalmasını sağlıyor ve takımın merkez direncini artırıyor.

Tüm bu tablo, Rafa’nın sahadaki varlığının doğru bir oyun planıyla yeterince desteklenip desteklenmediği sorusuna işaret ediyor. Bugüne kadar ortaya çıkan veriler, Beşiktaş’ın bu desteği sürdürülebilir bir yapıya dönüştüremediğini gösteriyor. Rafa’yla Beşiktaş daha hızlı, daha yaratıcı ve daha cesur; ancak aynı zamanda daha kırılgan bir takım haline geliyor. Rafasız Beşiktaş ise daha dengeli olmaya aday, fakat bu denge bilinçli bir tercih haline gelmediği sürece üretkenliğe dönüşmüyor.

SEVİYE ATLAYABİLİR

Bugün dengesiz gibi görünen bu yapı, doğru şekilde kurgulandığında Beşiktaş’ı seviye atlatabilecek bir potansiyel barındırıyor. Ancak modern futbolda bu tip oyuncular, takımı bir noktada yukarı çekerken başka bir noktada mutlaka eksik bırakıyor. Kullanım alanları dar, etraflarının özel profillerle doldurulması ise maliyetli ve zahmetli. Doğru kurgu oturmadığında ise bu tip oyuncular oyunu hızlandırmak yerine bireyselliğe teslim ediyor.

Önümüzdeki süreç, Beşiktaş için yalnızca bir oyuncu tercihi değil, aynı zamanda bir kimlik tercihi anlamına geliyor. Ya Rafa sonrası ortaya çıkan tempoyu dengeleyen bir orta saha kurgusuyla risk-ödül dengesini doğru kuracaklar ya da merkez direncini önceleyen, oyun kurulumunda Orkun’la bağlantıyı sağlayabilen, kontrollü ama daha az parlayan bir oyun modeline yönelecekler. Devre arası hamleleri, teknik ekibin hangi yolu seçeceğini net biçimde gösterecek. Çünkü Beşiktaş’ın ihtiyacı olan şey bir 'kurtarıcı' değil, oyunu iki senaryo arasında savrulmaktan kurtaracak tutarlı bir plan.

Artık Beşiktaş’ın bir oyun seçmesi gerekiyor.