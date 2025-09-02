Rahat uyu arkadaş, düşlerin hâlâ yaşıyor

Haber Merkezi

Devrimci Yol hareketinin Karadeniz sorumlusu Sedat Göçmen, İstanbul’da mezarı başında anıldı. Anma, 28 Ocak 2025 günü yaşamını yitiren Göçmen’in 73’üncü doğum günü için yapıldı. Göçmen’in mezarına yapılan anıtın heykeltıraşı olan Metin Yurdanur, anmaya gönderdiği mesajda, “Umarım bu anıta bakan herkes bu mezarın altında yatan devrimcinin coşkusunu ve direncini hisseder. Rahat uyu arkadaş, değerlerin ve düşlerin yaşıyor” ifadelerine yer verdi.

Feriköy Mezarlığı’ndaki anmaya Göçmen’in ailesi ve çok sayıda yol arkadaşı katıldı. Tören, Göçmen’in mezarının üzerine Metin Yurdanur tarafından yapılan anıt heykelin başında gerçekleşti. Anma, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş’ın konuşmasıyla başladı. Taş, “Sedat abiyi 28 Ocak günü kaybettik. Mücadelesine tarihine yakışır bir tören ile uğurlamıştık onu. Biliyoruz ki Sedat abi hepimizin içinde en saygın en sevecen bir biçimde, kalbimizin derinliklerinde yaşamaya devam ediyor” dedi.

Ardından söz alan Sedat Göçmen’in yol arkadaşı Akın Dirik ise çalışkanlığı ve yetenekleri sebebiyle tek kıskandığı yol arkadaşının Sedat Göçmen olduğunu dile getirdi. Sedat Göçmen’in eşi Dursun Göçmen ise “Biz onun çekirdek ailesiydik ama sizler onun geniş ailesisiniz. Sedat geniş ailesini gerçekten çok seviyordu” dedi.