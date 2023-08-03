Rahatsızlanan kedinin midesinden dikiş iğnesi çıktı

Bolu’da rahatsızlanarak veteriner hekime götürülen kedinin midesinden, yuttuğu dikiş iğnesi çıktı.

Bolu’da kedisinin rahatsızlandığını fark eden bir kişi veteriner hekime başvurdu. Edinilen bilgiye göre, özel bir veteriner kliniğinde muayene edilen kedinin röntgeni çekildi. Kedinin midesinde dikiş iğnesi olduğu görüldü.

Endoskopiyle dikiş iğnesi kedinin midesinden çıkartıldı. Bir süre veteriner kliniğinde müşahede altında tutulan kedi taburcu edildi.

Kedinin dikiş iğnesin yuttuğu öne sürüldü.