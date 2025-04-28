Rahatsızlanan yolcu otobüsle hastaneye ulaştırıldı

Kahramanmaraş’ta şehir içi toplu taşıma yapılan otobüste rahatsızlanan yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, şehir içinde toplu taşıma yapılan otobüste erkek bir yolcu fenalaştı. Durumu fark eden yolcular, şoföre haber verdi. Bunun üzerine şoför, güzergahından çıkarak otobüsü devlet hastanesine sürdü. Burada otobüsten alınan hasta acil servise kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüste bulunan diğer yolcular, şoförün soğukkanlı ve hızlı hareket ederek örnek bir davranış sergilediğini belirterek teşekkür ettiler. Hastanede kısa süreli bir bekleyişin ardından otobüs yoluna devam etti.