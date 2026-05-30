Raheem Sterling gözaltına alındı

İngiliz futbolcu Raheem Sterling'in, İngiltere'de karıştığı trafik kazasının ardından gözaltına alındı.

İngiliz ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre olay, 28 Mayıs sabahı İngiltere'nin Minley bölgesinde meydana geldi.

Sterling'in kullandığı belirtilen araç kontrolden çıkarak otoyoldaki güvenlik bariyerlerine çarptığı iddia edildi.

YARALANMA YOK

Hampshire Polisi tarafından yapılan açıklamada, M3 otoyolunun güney yönünde seyreden bir aracın bariyerlere çarptığı yönünde ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada kazaya başka bir aracın karışmadığı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Polis ayrıca sürücünün uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, tehlikeli sürüş, Class C kategorisindeki uyuşturucu maddeyi bulundurmak ve uyuşturucu testine girmeyi reddetmek suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Resmi makamlar gözaltına alınan kişinin kimliğini açıklamazken İngiliz medyasında yer alan haberlerde söz konusu kişinin Raheem Sterling olduğu öne sürüldü.

31 yaşındaki futbolcu son dönemde kariyerini Hollanda'da sürdürürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve yetkililerin incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.