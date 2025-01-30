Rahim Ağzı Kanserine dikkat çekildi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-31 Ocak Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı sağlık personeli tarafından, beş farklı noktada bulunan danışma merkezlerinde Ocak Ayı Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınlara yönelik bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Eğitimde, “Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Nedir? Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir? Serviks Kanseri’nin evreleri, risk faktörleri, erken teşhisin önemi, rahim ağzı kanseri tanısının nasıl konulduğu, tarama testlerinin neler olduğu (pap smear ve Hpv testi gibi) nerede yapıldığı ve serviks kanserinden korunma” konuları anlatıldı.

Aynı zamanda ebe hemşire tarafından yeni doğum yapmış veya yapacak katılımcılara “Güvenli Annelik” eğitimi verilerek, kadınlara gebeliğe hazırlık, gebelik dönemi, doğum ve lohusalık hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Yine eğitimde, “Menopoz” ve “Gebeliği Önleyici Korunma Yolları” semineri verildi. Eğitime katılan kadınlara Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) broşürleri ve regl hijyen ürünleri dağıtıldı. Programın sonunda, katılımcılar ile interaktif soru-cevap oturumu gerçekleştirildi, Dağlıoğlu Mor Yerleşke’de kadınlar, KETEM sağlık merkezine mamografi ve smear kanser erken teşhisi için götürüldü.