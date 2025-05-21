Rahmi Koç'tan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya ziyaret

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, üyesi olduğu Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti.

Aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu üyesi olan Koç, kulüp başkanı Serdal Adalı ile Tüpraş Stadyumu’ndaki kulüp binasında görüştü.

Ziyarette, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreterleri Uğur Fora ile Koç Holding Muhasebe Direktörü Mehmet Apak da yer aldı.

Beşiktaş'tan ziyaretle ilgili şu açıklama yapıldı:



"Başkanımız Serdal Adalı, kulübümüzün gelecek planlaması hakkında Rahmi M. Koç ile görüş alışverişinde bulundu. Rahmi M. Koç, Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında yeniden Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzu tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi."