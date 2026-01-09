Rahmi Koç ve ablası Semahat Arsel, Erdoğan’ı ziyaret etti

Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından Koç Ailesi’nin iki önemli ismi, dün Erdoğan ile görüştü.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan ablası Semahat Arsel, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Saray’da ziyaret etti.

Erdoğan’ın kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi ve taraflardan görüşmenin detayına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Öte yandan Semahat Arsel, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile de bir araya geldi.

Emine Erdoğan görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.