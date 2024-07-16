Rakam açıklandı: En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL olacak

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL olacağını açıkladı. Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis'e sunulduğunu bildiren Güler, kanun teklifinde emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin yanı sıra kurumlar vergisi ve yurt dışı çıkış harcına yönelik maddelerin de yer aldığını bildirdi.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin detaylarını kamuoyu ile paylaşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifle birlikte en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.

Kanun teklifinin 53 maddeden oluştuğunu kaydeden Güler, "Teklif ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, verginin payının artırılması, güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, istisnaların kaldırılması, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlemeler yapıyoruz" dedi.

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YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 500 LİRA OLDU

Güler, yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirlediklerini ve bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılacağını belirtti.

Güler, Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emekli olup aynı iş yerinde çalışanlar için uygulanan yüzde 5'lik Hazine desteğinin de sonlandırılacağını açıkladı.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikli olarak kısa vadeli prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz. Yüzde 30 oranında Kurumlar Vergisi alınması, yatırım fon ve ortaklıklarının istisna edilmesi, kazanç istisnasının ihracat gelirleriyle sınırlandırılması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz.

Yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Yurt içi asgari kurumlar vergisi oluşturulması vergi sistemimizde yer alacaktır. Gelir vergisi mükelleflerinin yılın belli zamanlarında elde ettikleri hasılat tespit edilecek, beyanlarıyla yüzde 20 uyumsuzluk hasılat varsa izaha davet edilecek.

"KAYIT DIŞI ÇALIŞILMADA KESİLECEK CEZALAR ARTIRILACAK"

Kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlamak için cezaların etkinliğinin artırılması, usulsüzlük cezalarında artırıma gidiyoruz. Kayıt dışı çalışılmada kesilecek cezalar artırılacak. Vergi dairesi bilgisi dışında kesilecek vergi zıyai cezası 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4.5 kat uygulanacak.

Başkasının IBAN ve POS cihazı kullananlara ayrıca cezaları artırıyoruz.

KDV beyannamelerinde indirilecek KDV tutarlarının 5 takvim yılında indirilememesi durumunda kayıtlardan çıkarılarak gider olarak dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz.

Teklifimiz ile vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkıyoruz. Cezalar için uzlaşma yapılacak.

"MALİYET BTÜÇEYE ÇOK FAZLA YÜK GETİRİYOR"

Yaşlılık, malüllük aylığı alan emeklilere 10 bin lira olan asgari ödeme tutarını 12500 liraya yükseltiyoruz. Bu düzenlemenin toplamda şu anda 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içinde en düşük emekli aylığının 12.500 liraya tamamlanması halinde 2024 Temmuz-Aralık döneminde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 707 bin kişi. Bütçeye maliyeti de 33 milyar 200 milyon liradır. Biz OVP'ye bağlılık, bütçe disiplinini sağlamak için bunu uzun dönemde çalışıyoruz. Bunun mevcut bütçe imkanlarının karşılığını da sağlamak zorundaydık. 53 maddelik teklif içinde bunun karşılandığını belirlemek istiyoruz. Yıllara böldüğünüzde maliyetin bütçemize çok daha fazla bir yük getirdiğini ifade etmek isterim.

Yurt dışına çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz. Her yıl harç tutarı yeniden değerleme oranıyla artırılacaktır."