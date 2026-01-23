Rakam dudak uçuklatacak: Saray'dan sigaraya dev zam planı

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, Yeşilay’ın çalışmasına dayanarak sigaranın ekonomiye yıllık maliyetinin 24 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu tutarın dolaylı maliyetler, iş gücü kaybı ve hastalık giderleri eklendiğinde daha da yükselebileceğine dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ergüder, sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle yapılan sağlık harcamalarının ve yurt dışından temin edilen ilaç giderlerinin tam olarak hesaplanamadığını ifade ederek, “Sigaraya bağlı hastalıklara ne kadar ödeme yaptığımızı net biçimde ortaya koymak zor” dedi.

"FİYAT ARTTIKÇA TÜKETİM AZALIYOR"

Sigara fiyatlarındaki yüzde 10’luk artışın tüketimi yüzde 8 azalttığını vurgulayan Ergüder, Türkiye’de sigarayla mücadelede en etkili aracın vergi ve fiyat politikaları olduğunu söyledi. OECD ülkeleri ve Avrupa ile kıyaslandığında en ucuz sigaranın Türkiye’de satıldığını belirten Ergüder, bu durumun tüketimin düşmemesinde etkili olduğunu kaydetti.

İngiltere’de bir paket sigaranın 15 sterlin olduğunu örnek veren Ergüder, “Sigara fiyatları dünyada 5 litre benzin fiyatına eşdeğerdir. Bu hesapla Türkiye’de bir paket sigaranın en az 300 TL olması gerekir” dedi.