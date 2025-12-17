Rakam verildi: Deutsche Bank'ın Türkiye için faiz ve enflasyon tahminleri neler?

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı.

Onay, CNBC-e’de yayınlanan Küresel Görünüm programında Londra Temsilcisi Berfu Güven’in sorularını yanıtladı.

İç talebin öngörülenin üzerinde kalmasının fiyat istikrarı sürecini etkilediğine dikkat çeken Onay, "Talep koşullarının tahminlerin üzerinde gelmesi dezenflasyonun hızını düşürdü" dedi. Bankanın orta vadeli beklentilerine de değinen Onay, 2026 için enflasyon beklentilerinin yüzde 24 civarında olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tahmin güncellemelerine ilişkin beklentilerini de paylaşan Onay, "TCMB tahminleri güncelleme konusunda aceleci davranmayacaktır" ifadesini kullandı. Onay, "İlk raporda TCMB’nin enflasyon tahminlerinde revizyon beklemiyoruz" diye konuştu.

Para politikası görünümüne ilişkin değerlendirmesinde ise Onay, "Merkez Bankası’nın 2026’da her toplantıda 100 baz puan faiz indirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.