Rakamlar açıklandı: TÜİK enflasyonu son 3 yılın en düşük seviyesinde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44,38, aylık olarak ise yüzde 1,3 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 58.51 olarak hesaplandı.

TÜİK'e göre enflasyon yıl sonu itibarıyla 2024'te son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022'de yıllık enflasyon yüzde 64,27, 2023'te ise yüzde 64,77 olarak açıklanmıştı.

Ekonomistler Aralık 2024'te TÜFE'nin yüzde 1,61 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e gerileyeceği hesaplanmıştı.

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TÜİK verilerine göre aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim olarak açıklandı.

Aylık verilere göre ise giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 0,67'lik düşüş yaşandı. Düşüş kaydedilen diğer ana gruplar ise yüzde 0,42 ile ulaştırma ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Aralık ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 2,78 ile ev eşyasında yaşandı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,37 olarak gerçekleşti.