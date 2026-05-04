Rakamlar güncellendi: Emeklilere maaş promosyonu

Mayıs ayına girilmesinin ardından maaşını taşıyan emeklilere verilecek promosyon güncellendi.

2026 Mayıs ayı itibarıyla güncellenen listelerde, bazı bankalar ek paket ve nakit desteklerle toplam kazanımı 100 bin TL seviyesine kadar çıkardı.

Akbank: Toplamda 100.000 TL’ye varan bir paket sunuyor. Bu tutarın 20.000 TL’si nakit promosyon, geri kalanı ise 50.000 TL’lik faizsiz kredi ve fatura/kart harcamalarına bağlı nakit ödüllerden oluşuyor.

Vakıf Katılım: Emekli maaşını taşıyanlara toplamda 40.000 TL’ye varan ödeme imkanı sağlıyor.

Türkiye Finans: Promosyon, bonus ve davet edilen her yakın için verilen ödüllerle toplamda 32.000 TL’ye varan fırsat sunuyor.

ING Türkiye: Koşulsuz nakit promosyon ve ek koşullarla birlikte toplam 32.000 TL’ye varan kazanım vaat ediyor.

QNB: Maaşını taşıyan emeklilere 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü veriyor.

VakıfBank: 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalarda 18.000 TL kazanım sağlayarak toplamda 30.000 TL’ye varan bir paket hazırladı.

Ziraat Bankası & Ziraat Katılım: SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Halkbank: Maaşını 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt edenlere 12.000 TL’ye varan ödeme imkanı sunuyor.

Yapı Kredi: Müşterilerine 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sağlıyor.

Albaraka Türk: 20.000 TL promosyon ve 10.000 TL ödül ile toplam 30.000 TL'ye varan fırsat sunuyor.

Şekerbank: Maaş tutarına bakılmaksızın 27.500 TL'ye varan avantajlar duyurdu.

DenizBank: Emekliler için 27.000 TL'ye varan nakit promosyon belirledi.

İş Bankası: 15.000 TL nakit promosyona ek olarak, 10.000 TL ek promosyon ile toplam 25.000 TL'ye varan nakit fırsatı sunuyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL nakit promosyonun yanı sıra kart harcamaları ve sigorta gibi ek işlemlerle toplamda 25.000 TL'ye varan ödül vaat ediyor.

TEB: Otomatik fatura talimatlarıyla birlikte toplamda 21.000 TL’ye varan bir kazanım imkanı sağlıyor.

ICBC Türkiye: 2026 yılı için 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

NASIL FAYDALANILABİLİR?

Emeklilerin bu avantajlardan yararlanabilmesi için maaşlarını ilgili bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca oradan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor.

Duyurulan en yüksek tutarlar genellikle en yüksek emekli maaşı dilimine girenler içindir; maaş azaldıkça promosyon tutarı da düşüyor. Maaş taşıma işlemleri banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.