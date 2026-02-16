Rakamlarla Paul Onuachu: Bordo-mavili formayla en iyi sezon

2023-2024 sezonunda Trabzonspor formasıyla kiralık olarak gösterdiği performansla iz bırakan Paul Onuachu, bu sezon bonservisiyle geldiği bordo-mavili ekipte gol sayısını artırmayı başardı.

Nijeryalı santrfor, Fenerbahçe karşısında attığı golle ilk dönemindeki sezonluk gol sayısını geride bıraktı.

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde 21 maçta 15 gol atan Onuachu, bu sezon geride kalan 19 lig karşılaşmasında 16 gole ulaştı. İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalaması yakalayan deneyimli forvet, bu sezon ise 0,84’lük ortalamayla daha yüksek bir grafik çizdi.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Süper Lig’in 22 haftalık bölümünde Paul Onuachu, 16 golle gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor. Nijeryalı oyuncuyu 15 golle Eldor Shomurodov, 13’er golle Talisca ve Mauro Icardi takip ediyor.

Trabzonspor’un ligde attığı 43 golün 16’sına imza atan Onuachu, takım gollerinin yüzde 37’sini kaydederek hücumdaki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu. Bordo-mavililer, Onuachu’nun gol attığı 13 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 28 puan topladı.

KRİTİK MAÇLARDA SAHNE ALDI

Onuachu, sezonun ilk haftasında Kocaelispor karşısında galibiyet golünü atarak lige etkili bir başlangıç yaptı. Samsunspor, Gaziantep FK, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Başakşehir ve Konyaspor maçlarında da skor katkısı veren Nijeryalı golcü, cezası ve Afrika Uluslar Kupası dönüşü sonrasında da formunu sürdürdü. Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor ve son olarak Fenerbahçe maçlarında attığı gollerle takımına önemli puanlar kazandırdı.

BORDO-MAVİLİ FORMAYLA 34 GOL

Paul Onuachu, Trabzonspor kariyerinde toplam 46 resmi maçta 34 gole ulaştı. Nijeryalı santrfor, geçen sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 25 maçta 17, bu sezon ise lig ve kupada 21 karşılaşmada 17 gol kaydederek istikrarlı performansını sürdürdü.

Trabzonspor’un hücumdaki en önemli silahı haline gelen Onuachu, bu sezon ortaya koyduğu istatistiklerle bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışındaki en güçlü kozlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.