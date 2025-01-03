Rakı Fiyatları 2025 | Güncel

2025 yılına ait en güncel rakı fiyatları ne kadar? Yeni Rakı fiyatları ne kadar? Tekirdağ Rakı fiyatları ne kadar? Beylerbeyi Rakı fiyatları ne kadar? Efe Rakı fiyatları ne kadar? En ucuz 35'lik rakı fiyatı ne kadar? İşte 2025 yılı için en güncel rakı fiyatları...

RAKININ VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 25,60 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre 2024 yılında alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 25,60 olarak belirlendi. Vergideki artış fiyatlara da yansıdı.

Alkol oranı %45 olan standart bir 70’lik rakının önerilen raf fiyatı 2021 yılı sonu itibariyle 180 TL civarındayken bu fiyat 2022 yılında önce 249 TL'ye, ardından ise 325 TL'ye çıkarılmıştı. 2023 yılında alkol oranı %45 olan standart bir 70'lik rakının fiyatı 399 TL'ye yükseltildi. Böylece 31 Aralık 2021'den 1 Ocak 2023'e kadar geçen 1 yıl 1 günlük sürede rakı %121 zamlanmış oldu. 2023 yılının Temmuz ÖTV zamlarının ardından ikinci yarısında 529 TL olan ortalama bir 70'lik rakı 1 Ocak 2024 itibariyle 700 TL'yi gördü. Böylelikle rakı 6 aylık bir sürede yüzde 30'un üzerinde zamlanmış oldu.

700 TL'lik bir rakının fiyatındaki yüzde 75'lik kısım, vergiden oluşuyor.

2002’de 70’lik rakının fiyatı 8.25 TL civarındayken aradan geçen 20 yılda fiyat yüzde 4 bin 730'u aşkın artışla 399 liraya fırladı.

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor.

Listede belirtilen fiyatlar, firmalar tarafından resmi olarak tavsiye edilen perakende rakı satış fiyatlarıdır. Perakendeciye göre fiyatlarda az da olsa artış ya da azalış gözlenebilir.

RAKI FİYATLARI 2025 GÜNCEL LİSTESİ

Rakı fiyatları 2025 güncel listesinde başta Yeni Rakı, Tekirdağ, Beylerbeyi, İzmir Rakı, Kulüp Rakı olmak üzere tüm rakı fiyatlarını bulabilirsiniz.

2025 YENİ RAKI FİYATLARI

Yeni Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35'lik Yeni Rakı: 529,00 TL

50'lik Yeni Rakı: 719,00 TL

70'lik Yeni Rakı: 925,00 TL

100'lük Yeni Rakı: 1.290,00 TL

150'lik Yeni Rakı: 1.800,00 TL

35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 589,00TL

50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 799,00TL

70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 1.050,00TL

100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 1.390,00TL

35'lik Yeni Rakı Ala: 739,00 TL

70'lik Yeni Rakı Ala: 1.350,00 TL

50'lik Yeni Rakı Giz: 1.950,00 TL

2025 TEKİRDAĞ RAKI FİYATLARI

Tekirdağ 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35'lik Tekirdağ Rakısı: 589,00 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı: 789,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı: 995,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı: 1.350,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 635,00 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 849,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.090,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.450,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 749,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 1.400,00 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 1.800,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 1.500,00 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 719,00 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 1.300,00 TL

2025 ALTINBAŞ RAKI FİYATLARI

70'lik Altınbaş Rakı: 1.450,00 TL

2025 İZMİR RAKI FİYATLARI

İzmir Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik İzmir Rakısı: 489,00 TL

50’lik İzmir Rakısı: 669,00 TL

70’lik İzmir Rakısı: 859,00 TL

100'lük İzmir Rakısı: 1.170,00 TL

35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 499,00 TL

50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 679,00 TL

70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 879,00 TL

100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 1.190,00 TL

2025 TAYFA RAKI FİYATLARI

Tayfa Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Tayfa Rakı: 449,00 TL

100'lük Tayfa Rakı: 1.130,00 TL

2025 KULÜP RAKI FİYATLARI

Kulüp Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

70’lik Kulüp Rakı: 1.200,00 TL

35'lik Kulüp Rakı Delüks: 679,00 TL

70'lik Kulüp Rakı Delüks 1.250,00 TL

2025 VEFA RAKISI GÖBEK FİYATLARI

Vefa Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Vefa Rakısı Göbek: 449,00 TL

70’lik Vefa Rakısı Göbek: 829,00 TL

2025 BEYLERBEYİ RAKI FİYATLARI

Beylerbeyi 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Beylerbeyi Teragold: 595,00 TL

50’lik Beylerbeyi Teragold: 800,00 TL

70’lik Beylerbeyi Teragold: 1.050,00 TL

100’lük Beylerbeyi Teragold: 1.390,00 TL

300’lük Beylerbeyi Teragold: 6.750,00 TL

35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 695,00 TL

50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 950,00 TL

70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.250,00 TL

100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.650,00 TL

300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 6.600,00 TL

450’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 11.000,00 TL

35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 559,00 TL

50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 759,00 TL

70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 995,00 TL

100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.299,00 TL

300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 5.900,00 TL

70’lik Beylerbeyi Kalecik Karası: 1.350,00 TL

70’lik Beylerbeyi Öyleli (İncir rakısı): 1.350,00TL

2025 EFE RAKI FİYATLARI

Efe Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Efe Rakı (Klasik): 529,00 TL

50’lik Efe Rakı (Klasik): 719,00 TL

70’lik Efe Rakı (Klasik): 925,00 TL

100’lük Efe Rakı (Klasik): 1.250,00 TL

35’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 570,00 TL

50’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 775,00 TL

70’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 995,00 TL

100’lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 1.350,00 TL

35’lik Efe Rakı Göbek:675,00 TL

50’lik Efe Rakı Göbek: 925,00 TL

70’lik Efe Rakı Göbek: 1.195,00 TL

100'lük Efe Rakı Göbek: 1.595,00 TL

35’lik Efe Rakı Gold: 635,00 TL

50’lik Efe Rakı Gold: 849,00 TL

70’lik Efe Rakı Gold: 1.090,00 TL

100’lük Efe Rakı Gold: 1.450,00 TL

300’lük Efe Rakı Gold: 5.750,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 750,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.025,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.295,00 TL

100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.750,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 780,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.069,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.395,00 TL

100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.850,00 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 705,00 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 965,00 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 1.270,00 TL

100’lük Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 1.675,00 TL

70’lik Efe Rakı 5 Yıllık: 2.750,00 TL

35’lik Efe Rakı Tek İmbik: 615,00 TL

70’lik Efe Rakı Tek İmbik: 1.075,00 TL

100’lük Efe Rakı Tek İmbik: 1.675,00 TL

2025 SAKİ RAKI FİYATLARI

Saki Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Saki Rakı Gold: 445,50 TL

50’lik Saki Rakı Gold: 595,50 TL

70’lik Saki Rakı Gold: 795,50 TL

100’lük Saki Rakı Gold: 1.045,50 TL

35’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 495,50 TL

50’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 665,00 TL

70’lik Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 895,00 TL

100’lük Saki Rakı Siyah Üzüm 18: 1.150,50 TL

70’lik Saki Rakı Premium: 2.750,00 TL

RAKI FİYATLARINA DAİR EN ÇOK SORULAN SORULAR

Rakı fiyatları 2025’te ne kadar oldu?

1 Temmuz 2024 itibariyle gelen yeni zamlarla birlikte 70’lik bir rakının ortalama fiyatı 1.000 TL'dir.

2025’te en ucuz rakı fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en ucuz rakı fiyatı Tayfa Rakı’ya aittir. 35’lik Tayfa Rakı’nın fiyatı 449 TL olarak belirlenmiştir. En ucuz 100'lük rakı ise yine Tayfa Rakı'ya aittir ve 1.109 TL fiyat etiketine sahiptir. Diğer markaların 35’lik rakılarının fiyatları ortalama 550 TL’den, 70'likler ise ortalama 1.000 TL başlamaktadır.

2025’te en pahalı rakı fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en pahalı rakı unvanı, Yeni Rakı Giz ürününe aittir. Yeni Rakı Giz fiyatı 2025’te 50'lik 1.750,00 TL olarak belirlenmiştir.

35’lik rakı fiyatları ne kadar?

2025’te 35’lik rakı fiyatları 449 TL’den başlayıp 600 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

100’lük Yeni Rakı fiyatı ne kadar?

2025’te 100’lük Yeni Rakı’nın fiyatı 1.290 TL olmuştur.

100’lük Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı ne kadar?

2025’te 100’lük Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı 1.650 TL olmuştur.

100’lük Tekirdağ Rakısı fiyatı ne kadar?

2025’te 100’lük Tekirdağ Rakısı fiyatı 1.350TL olmuştur.