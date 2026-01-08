Rakı Fiyatları 2026 | Güncel

2026 yılına ait en güncel rakı fiyatları ne kadar? Yeni Rakı fiyatları ne kadar? Tekirdağ Rakı fiyatları ne kadar? Beylerbeyi Rakı fiyatları ne kadar? Efe Rakı fiyatları ne kadar? En ucuz 35'lik rakı fiyatı ne kadar? İşte 2026 yılı için en güncel rakı fiyatları...

RAKININ VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 27,67 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre 2026 yılında alkollü içki ve sigarada ÖTV oranında yüzde 7,95 artış gerçekleştirildi. ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 614,56 liradan 767,7 liraya yükseldi. Yani rakı fiyatına 153,14 liralık artış yansıyacak.

Alkol oranı %45 olan standart bir 70’lik rakının önerilen raf fiyatı 2021 yılı sonu itibariyle 180 TL civarındayken bu fiyat 2022 yılında önce 249 TL'ye, ardından ise 325 TL'ye çıkarılmıştı. 2023 yılında alkol oranı %45 olan standart bir 70'lik rakının fiyatı 399 TL'ye yükseltildi. 2024'te 925 TL'ye 2025'te ise 1.000 TL'nin üzerine çıktı. 2026 Ocak ayı itibariyle ise 70'lik rakının ortalama fiyatı 1.300 TL oldu. 2025 yılı itibariyle yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 571,37 liradan 614,56 liraya yükselmiş oldu. 2026'da ÖTV 767,7 liraya yükseldi.

1.000 TL'lik bir rakının fiyatındaki yüzde 75'lik kısım, vergiden oluşuyor.

2002’de 70’lik rakının fiyatı 8.25 TL civarındayken aradan geçen 24 yılda fiyat yüzde 10 bini aşkın artışla 1.300 liraya fırladı.

Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor.

Listede belirtilen fiyatlar, firmalar tarafından resmi olarak tavsiye edilen perakende rakı satış fiyatlarıdır. Perakendeciye göre fiyatlarda az da olsa artış ya da azalış gözlenebilir.

RAKI FİYATLARI 2026 GÜNCEL LİSTESİ

Rakı fiyatları 2026 güncel listesinde başta Yeni Rakı, Tekirdağ, Beylerbeyi, İzmir Rakı, Kulüp Rakı olmak üzere tüm rakı fiyatlarını bulabilirsiniz.

2026 YENİ RAKI FİYATLARI

Yeni Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35'lik Yeni Rakı 1937: 675 TL

50'lik Yeni Rakı 1937: 935 TL

70'lik Yeni Rakı 1937: 1.195 TL

100'lük Yeni Rakı 1937: 1.550 TL

150'lik Yeni Rakı 1937: 2.250 TL

35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 750 TL

50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 1.025 TL

70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 1.325 TL

100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 1.725 TL

35'lik Yeni Rakı Ala: 950 TL

70'lik Yeni Rakı Ala: 1.700 TL

35'lik Yeni Rakı Rezerv: 1.300 TL

50'lik Yeni Rakı Rezerv: 1.750 TL

70'lik Yeni Rakı Rezerv: 2.300 TL

50'lik Yeni Rakı Giz: 2.950 TL

50'lik Yeni Rakı Plus: 2.550 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 TEKİRDAĞ RAKI FİYATLARI

Tekirdağ 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35'lik Tekirdağ Rakısı: 715 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı: 985 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı: 1.275 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı: 1.675 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 850 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.175 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.495 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.875 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 975 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 1.750 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 2.300 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 1.950 TL

35'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 915 TL

50'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 1.275 TL

70'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 1.600 TL

100'lük Tekirdağ Rakısı Göbek: 2.025 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 ALTINBAŞ RAKI FİYATLARI

70'lik Altınbaş Rakı: 1.850 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 İZMİR RAKI FİYATLARI

İzmir Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik İzmir Rakısı: 575 TL

50’lik İzmir Rakısı: 800 TL

70’lik İzmir Rakısı: 995 TL

100'lük İzmir Rakısı: 1.325 TL

35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 615 TL

50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 845 TL

70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 1.050 TL

100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 1.400 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 KULÜP RAKI FİYATLARI

Kulüp Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

70’lik Kulüp Rakı: 1.525 TL

35'lik Kulüp Rakı Delüks: 875 TL

70'lik Kulüp Rakı Delüks 1.500 TL

100'lÜk Kulüp Rakı Delüks 1.975 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 VEFA RAKISI GÖBEK FİYATLARI

Vefa Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Vefa Rakısı Göbek: 580 TL

70’lik Vefa Rakısı Göbek: 1.075 TL

08.01.2026'da güncellenmiştir.

2026 BEYLERBEYİ RAKI FİYATLARI

Beylerbeyi 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Beylerbeyi Teragold: 845 TL

50’lik Beylerbeyi Teragold: 1.125 TL

70’lik Beylerbeyi Teragold: 1.450 TL

100’lük Beylerbeyi Teragold: 1.815 TL

150’lik Beylerbeyi Teragold: 2.675 TL

300’lük Beylerbeyi Teragold: 9.100 TL

35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 945 TL

50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.310 TL

70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.695 TL

100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 2.175 TL

150’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 3.250 TL

300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 10.500 TL

35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 765 TL

50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.039 TL

70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.359 TL

100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.669 TL

150’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 2.479 TL

300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 7.900 TL

70’lik Beylerbeyi İncirden: 1.950 TL

35’lik Beylerbeyi İncirden: 1.000 TL

08.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 BEYOĞLU RAKI FİYATI

35’lik Beyoğlu Rakı: 655 TL

70’lik Beyoğlu Rakı: 1.200 TL

100’lük Beyoğlu Rakı: 1.550 TL

08.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 EFE RAKI FİYATLARI

Efe Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Efe Rakı (Klasik): 625 TL

50’lik Efe Rakı (Klasik): 860 TL

70’lik Efe Rakı (Klasik): 1.095 TL

100’lük Efe Rakı (Klasik): 1.425 TL

35’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 695 TL

50’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 949 TL

70’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 1.199 TL

100’lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 1.559 TL

35’lik Efe Rakı Göbek: 899 TL

50’lik Efe Rakı Göbek: 1.250 TL

70’lik Efe Rakı Göbek: 1.595 TL

100'lük Efe Rakı Göbek: 2.075 TL

35’lik Efe Rakı Gold: 795 TL

50’lik Efe Rakı Gold: 1.095 TL

70’lik Efe Rakı Gold: 1.375 TL

100’lük Efe Rakı Gold: 1.725 TL

300’lük Efe Rakı Gold: 7.550 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 995 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.379 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.750 TL

100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 2.275 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.049 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.445 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.840 TL

100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 2.375 TL

35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 945 TL

50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 1.310 TL

70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 1.695 TL

100’lük Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 2.175 TL

70’lik Efe Rakı 5 Yıllık: 3.750 TL

70’lik Efe Rakı Oak Barrel: 2.290 TL

35’lik Efe Rakı Tek İmbik: 699 TL

70’lik Efe Rakı Tek İmbik: 1.325 TL

100’lük Efe Rakı Tek İmbik: 1.725 TL

35’lik Efe Rakı 3 Distile: 900 TL

70’lik Efe Rakı 3 Distile: 1.790 TL

10.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

2026 SAKİ RAKI FİYATLARI

Saki Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:

35’lik Saki Rakı Gold Göbek: 775 TL

50’lik Saki Rakı Gold Göbek: 995 TL

70’lik Saki Rakı Gold Göbek: 1.375 TL

100’lük Saki Rakı Gold Göbek: 1.750 TL

70’lik Saki Rakı Premium 100: 6.500 TL

300’lük Saki Rakı Premium 100: 29.500 TL

70’lik Saki Rakı Premium 50: 5.500 TL

300’lük Saki Rakı Premium 50: 25.500 TL

70’lik Saki Rakı Uludağ Seri: 5.500 TL

300’lük Saki Rakı Uludağ Seri: 25.500 TL

35’lik Saki Rakı Mor Üzüm 18: 850 TL

50’lik Saki Rakı Mor Üzüm 18: 1.250 TL

70’lik Saki Rakı Mor Üzüm 18: 1.550 TL

100’lük Saki Rakı Mor Üzüm 18: 1.950 TL

35’lik Saki Rakı De Lux: 995 TL

50’lik Saki Rakı De Lux: 1.450 TL

70’lik Saki Rakı De Lux: 1.750 TL

100’lük Saki Rakı De Lux: 2.350 TL

15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.

RAKI FİYATLARINA DAİR EN ÇOK SORULAN SORULAR

Rakı fiyatları 2026’da ne kadar oldu?

1 Ocak 2026 itibariyle gelen yeni zamlarla birlikte 70’lik bir rakının ortalama fiyatı 1.300 TL'dir.

2026'da en ucuz rakı fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en ucuz rakı fiyatı İzmir Rakı’ya aittir. En ucuz 100'lük rakı 1.325 TL fiyat etiketine sahiptir. Diğer markaların 35’lik rakılarının fiyatları ortalama 750 TL’den, 70'likler ortalama 1.300 TL, 100'lükler ise 1.700 TL'den başlamaktadır.

2026'da en pahalı rakı fiyatı ne kadar?

Piyasada satılan en pahalı rakı unvanı, Saki Rakı Premium 100 ürününe aittir. Saki Rakı Premium 100 fiyatı 2026'da 300'lük 29.500 TL olarak belirlenmiştir.

35’lik rakı fiyatları ne kadar?

2026'da 35’lik rakı fiyatları 575 TL’den başlayıp 950 TL’ye kadar çıkabilmektedir.

100’lük Yeni Rakı fiyatı ne kadar?

2026'da 100’lük Yeni Rakı’nın fiyatı 1.550 TL olmuştur.

100’lük Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı ne kadar?

2025’te 100’lük Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı 2.175 TL olmuştur.

100’lük Tekirdağ Rakısı fiyatı ne kadar?

2026'da 100’lük Tekirdağ Rakısı fiyatı 1.675 TL olmuştur.

RAKI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Rakı nedir?

Rakı, genellikle üzüm alkolü ve anason kullanılarak üretilen, Türk mutfağının geleneksel ve sembolik içkilerinden biridir. Rakı sofraları, dostluk ve sohbeti pekiştiren önemli bir sosyal etkinliktir.

Rakı nasıl hazırlanır?

Rakı, çift distilasyon (damıtma) işlemine tabi tutulur. İlk olarak üzüm alkolü damıtılır, ardından anason tohumlarıyla ikinci kez damıtılarak kendine has aroması elde edilir.

Rakı hangi yemeklerle tüketilir?

Rakı, meze sofralarının vazgeçilmez eşlikçisidir. Beyaz peynir, kavun, yoğurtlu mezeler, deniz ürünleri, midye dolma, kalamar tava, ızgara balık ve kırmızı et gibi yiyeceklerle harika bir uyum sağlar.

Rakı su oranı nasıl ayarlanır?

Rakı ile su oranı, kişisel tercihlere bağlıdır. Genelde rakı ve su 1:1 oranında karıştırılır. Buz eklenmek isteniyorsa, önce suyun eklenmesi, ardından buzun ilave edilmesi önerilir.

Rakı beyazlamasının sebebi nedir?

Rakı, su ile karıştırıldığında içerisindeki anason yağı çökelerek beyaz bir renk alır. Bu renk değişimi, rakının ayırt edici özelliklerinden biridir.

Rakı ve diğer anasonlu içkiler arasındaki fark nedir?

Rakı, Yunanistan'daki uzo, Fransa'daki pastis veya İtalya'daki sambuca gibi anasonlu içkilerden daha yoğun ve kendine özgü bir tada sahiptir.

Rakı hangi bardakta içilir?

Rakı genellikle ince uzun cam bardaklarda servis edilir. Bu bardaklar, rakının su ve buz ile karışımını izlemek için idealdir.

Rakı neden "aslan sütü" olarak adlandırılır?

Rakı, su eklendiğinde beyaz bir renk aldığı için halk arasında "aslan sütü" olarak bilinir. Bu ifade, rakının gücüne ve karakterine bir gönderme olarak kullanılır.

Rakı üretiminde hangi üzümler kullanılır?

Rakı yapımında genellikle şaraplık üzüm çeşitleri olan Sultaniye ve Razaki gibi üzüm türleri kullanılır. Bu üzümler, rakıya kendine özgü tadını verir.

Rakı'nın tarihi nedir?

Rakı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelişmiş bir içki olup, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte modern üretim teknikleriyle daha da yaygınlaşmıştır. Bugün Türkiye’nin milli içkisi olarak kabul edilir.

Rakı kültürü hangi bölgelere özgüdür?

Rakı kültürü, özellikle Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygındır. Bu bölgelerde rakı, zengin mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır.