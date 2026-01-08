Rakı Fiyatları 2026 | Güncel
Rakı fiyatları 2026’da ne kadar oldu? En ucuz rakı kaç TL? Yeni Rakı fiyatı ne kadar? Beylerbeyi Göbek Rakısı fiyatı ne kadar? Tekirdağ Rakısı fiyatı ne kadar? Efe Rakı fiyatı ne kadar? Tekirdağ Altın Seri Rakı fiyatı ne kadar? Altınbaş Rakı, İzmir Rakısı fiyatları ne kadar? 2026 yılında 35’lik, 50’lik ve 70’lik rakı fiyatı ne kadar? İşte rakı fiyatlarında 2026’nın güncel zamlı listesi...
2026 yılına ait en güncel rakı fiyatları ne kadar? Yeni Rakı fiyatları ne kadar? Tekirdağ Rakı fiyatları ne kadar? Beylerbeyi Rakı fiyatları ne kadar? Efe Rakı fiyatları ne kadar? En ucuz 35'lik rakı fiyatı ne kadar? İşte 2026 yılı için en güncel rakı fiyatları...
RAKININ VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?
Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 27,67 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre 2026 yılında alkollü içki ve sigarada ÖTV oranında yüzde 7,95 artış gerçekleştirildi. ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 614,56 liradan 767,7 liraya yükseldi. Yani rakı fiyatına 153,14 liralık artış yansıyacak.
Alkol oranı %45 olan standart bir 70’lik rakının önerilen raf fiyatı 2021 yılı sonu itibariyle 180 TL civarındayken bu fiyat 2022 yılında önce 249 TL'ye, ardından ise 325 TL'ye çıkarılmıştı. 2023 yılında alkol oranı %45 olan standart bir 70'lik rakının fiyatı 399 TL'ye yükseltildi. 2024'te 925 TL'ye 2025'te ise 1.000 TL'nin üzerine çıktı. 2026 Ocak ayı itibariyle ise 70'lik rakının ortalama fiyatı 1.300 TL oldu. 2025 yılı itibariyle yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 571,37 liradan 614,56 liraya yükselmiş oldu. 2026'da ÖTV 767,7 liraya yükseldi.
1.000 TL'lik bir rakının fiyatındaki yüzde 75'lik kısım, vergiden oluşuyor.
2002’de 70’lik rakının fiyatı 8.25 TL civarındayken aradan geçen 24 yılda fiyat yüzde 10 bini aşkın artışla 1.300 liraya fırladı.
Her yıl ocak ve temmuz olmak üzere alkollü içkideki özel tüketim vergisi (ÖTV) iki kere zamlanıyor.
Listede belirtilen fiyatlar, firmalar tarafından resmi olarak tavsiye edilen perakende rakı satış fiyatlarıdır. Perakendeciye göre fiyatlarda az da olsa artış ya da azalış gözlenebilir.
RAKI FİYATLARI 2026 GÜNCEL LİSTESİ
Rakı fiyatları 2026 güncel listesinde başta Yeni Rakı, Tekirdağ, Beylerbeyi, İzmir Rakı, Kulüp Rakı olmak üzere tüm rakı fiyatlarını bulabilirsiniz.
2026 YENİ RAKI FİYATLARI
Yeni Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35'lik Yeni Rakı 1937: 675 TL
- 50'lik Yeni Rakı 1937: 935 TL
- 70'lik Yeni Rakı 1937: 1.195 TL
- 100'lük Yeni Rakı 1937: 1.550 TL
- 150'lik Yeni Rakı 1937: 2.250 TL
- 35'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 750 TL
- 50'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 1.025 TL
- 70'lik Yeni Rakı Yeni Seri: 1.325 TL
- 100'lük Yeni Rakı Yeni Seri: 1.725 TL
- 35'lik Yeni Rakı Ala: 950 TL
- 70'lik Yeni Rakı Ala: 1.700 TL
- 35'lik Yeni Rakı Rezerv: 1.300 TL
- 50'lik Yeni Rakı Rezerv: 1.750 TL
- 70'lik Yeni Rakı Rezerv: 2.300 TL
- 50'lik Yeni Rakı Giz: 2.950 TL
- 50'lik Yeni Rakı Plus: 2.550 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
2026 TEKİRDAĞ RAKI FİYATLARI
Tekirdağ 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35'lik Tekirdağ Rakısı: 715 TL
- 50'lik Tekirdağ Rakısı: 985 TL
- 70'lik Tekirdağ Rakısı: 1.275 TL
- 100'lük Tekirdağ Rakısı: 1.675 TL
- 35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 850 TL
- 50'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.175 TL
- 70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.495 TL
- 100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi: 1.875 TL
- 35'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 975 TL
- 70'lik Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 1.750 TL
- 100'lük Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv: 2.300 TL
- 70'lik Tekirdağ Rakısı No: 10: 1.950 TL
- 35'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 915 TL
- 50'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 1.275 TL
- 70'lik Tekirdağ Rakısı Göbek: 1.600 TL
- 100'lük Tekirdağ Rakısı Göbek: 2.025 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
2026 ALTINBAŞ RAKI FİYATLARI
- 70'lik Altınbaş Rakı: 1.850 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
2026 İZMİR RAKI FİYATLARI
İzmir Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35’lik İzmir Rakısı: 575 TL
- 50’lik İzmir Rakısı: 800 TL
- 70’lik İzmir Rakısı: 995 TL
- 100'lük İzmir Rakısı: 1.325 TL
- 35’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 615 TL
- 50’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 845 TL
- 70’lik İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 1.050 TL
- 100'lük İzmir Rakısı Yaş Üzüm: 1.400 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
2026 KULÜP RAKI FİYATLARI
Kulüp Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 70’lik Kulüp Rakı: 1.525 TL
- 35'lik Kulüp Rakı Delüks: 875 TL
- 70'lik Kulüp Rakı Delüks 1.500 TL
- 100'lÜk Kulüp Rakı Delüks 1.975 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
2026 VEFA RAKISI GÖBEK FİYATLARI
Vefa Rakı 35'lik, 70'lik fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35’lik Vefa Rakısı Göbek: 580 TL
- 70’lik Vefa Rakısı Göbek: 1.075 TL
08.01.2026'da güncellenmiştir.
2026 BEYLERBEYİ RAKI FİYATLARI
Beylerbeyi 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük rakı fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35’lik Beylerbeyi Teragold: 845 TL
- 50’lik Beylerbeyi Teragold: 1.125 TL
- 70’lik Beylerbeyi Teragold: 1.450 TL
- 100’lük Beylerbeyi Teragold: 1.815 TL
- 150’lik Beylerbeyi Teragold: 2.675 TL
- 300’lük Beylerbeyi Teragold: 9.100 TL
- 35’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 945 TL
- 50’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.310 TL
- 70’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 1.695 TL
- 100’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 2.175 TL
- 150’lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 3.250 TL
- 300’lük Beylerbeyi Göbek Rakısı: 10.500 TL
- 35’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 765 TL
- 50’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.039 TL
- 70’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.359 TL
- 100’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 1.669 TL
- 150’lik Beylerbeyi Mavi Rakı: 2.479 TL
- 300’lük Beylerbeyi Mavi Rakı: 7.900 TL
- 70’lik Beylerbeyi İncirden: 1.950 TL
- 35’lik Beylerbeyi İncirden: 1.000 TL
08.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 BEYOĞLU RAKI FİYATI
- 35’lik Beyoğlu Rakı: 655 TL
- 70’lik Beyoğlu Rakı: 1.200 TL
- 100’lük Beyoğlu Rakı: 1.550 TL
08.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 EFE RAKI FİYATLARI
Efe Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35’lik Efe Rakı (Klasik): 625 TL
- 50’lik Efe Rakı (Klasik): 860 TL
- 70’lik Efe Rakı (Klasik): 1.095 TL
- 100’lük Efe Rakı (Klasik): 1.425 TL
- 35’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 695 TL
- 50’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 949 TL
- 70’lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 1.199 TL
- 100’lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi: 1.559 TL
- 35’lik Efe Rakı Göbek: 899 TL
- 50’lik Efe Rakı Göbek: 1.250 TL
- 70’lik Efe Rakı Göbek: 1.595 TL
- 100'lük Efe Rakı Göbek: 2.075 TL
- 35’lik Efe Rakı Gold: 795 TL
- 50’lik Efe Rakı Gold: 1.095 TL
- 70’lik Efe Rakı Gold: 1.375 TL
- 100’lük Efe Rakı Gold: 1.725 TL
- 300’lük Efe Rakı Gold: 7.550 TL
- 35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 995 TL
- 50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.379 TL
- 70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 1.750 TL
- 100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek Original: 2.275 TL
- 35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.049 TL
- 50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.445 TL
- 70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 1.840 TL
- 100'lük Efe Rakı Sarı Zeybek 3 Meşe: 2.375 TL
- 35’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 945 TL
- 50’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 1.310 TL
- 70’lik Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 1.695 TL
- 100’lük Efe Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm: 2.175 TL
- 70’lik Efe Rakı 5 Yıllık: 3.750 TL
- 70’lik Efe Rakı Oak Barrel: 2.290 TL
- 35’lik Efe Rakı Tek İmbik: 699 TL
- 70’lik Efe Rakı Tek İmbik: 1.325 TL
- 100’lük Efe Rakı Tek İmbik: 1.725 TL
- 35’lik Efe Rakı 3 Distile: 900 TL
- 70’lik Efe Rakı 3 Distile: 1.790 TL
10.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
2026 SAKİ RAKI FİYATLARI
Saki Rakı 35'lik, 50'lik, 70'lik, 100'lük fiyatları güncel listesi şu şekilde:
- 35’lik Saki Rakı Gold Göbek: 775 TL
- 50’lik Saki Rakı Gold Göbek: 995 TL
- 70’lik Saki Rakı Gold Göbek: 1.375 TL
- 100’lük Saki Rakı Gold Göbek: 1.750 TL
- 70’lik Saki Rakı Premium 100: 6.500 TL
- 300’lük Saki Rakı Premium 100: 29.500 TL
- 70’lik Saki Rakı Premium 50: 5.500 TL
- 300’lük Saki Rakı Premium 50: 25.500 TL
- 70’lik Saki Rakı Uludağ Seri: 5.500 TL
- 300’lük Saki Rakı Uludağ Seri: 25.500 TL
- 35’lik Saki Rakı Mor Üzüm 18: 850 TL
- 50’lik Saki Rakı Mor Üzüm 18: 1.250 TL
- 70’lik Saki Rakı Mor Üzüm 18: 1.550 TL
- 100’lük Saki Rakı Mor Üzüm 18: 1.950 TL
- 35’lik Saki Rakı De Lux: 995 TL
- 50’lik Saki Rakı De Lux: 1.450 TL
- 70’lik Saki Rakı De Lux: 1.750 TL
- 100’lük Saki Rakı De Lux: 2.350 TL
15.07.2025 tarihinde güncellenmiştir.
RAKI FİYATLARINA DAİR EN ÇOK SORULAN SORULAR
Rakı fiyatları 2026’da ne kadar oldu?
1 Ocak 2026 itibariyle gelen yeni zamlarla birlikte 70’lik bir rakının ortalama fiyatı 1.300 TL'dir.
2026'da en ucuz rakı fiyatı ne kadar?
Piyasada satılan en ucuz rakı fiyatı İzmir Rakı’ya aittir. En ucuz 100'lük rakı 1.325 TL fiyat etiketine sahiptir. Diğer markaların 35’lik rakılarının fiyatları ortalama 750 TL’den, 70'likler ortalama 1.300 TL, 100'lükler ise 1.700 TL'den başlamaktadır.
2026'da en pahalı rakı fiyatı ne kadar?
Piyasada satılan en pahalı rakı unvanı, Saki Rakı Premium 100 ürününe aittir. Saki Rakı Premium 100 fiyatı 2026'da 300'lük 29.500 TL olarak belirlenmiştir.
35’lik rakı fiyatları ne kadar?
2026'da 35’lik rakı fiyatları 575 TL’den başlayıp 950 TL’ye kadar çıkabilmektedir.
100’lük Yeni Rakı fiyatı ne kadar?
2026'da 100’lük Yeni Rakı’nın fiyatı 1.550 TL olmuştur.
100’lük Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı ne kadar?
2025’te 100’lük Beylerbeyi Göbek rakısı fiyatı 2.175 TL olmuştur.
100’lük Tekirdağ Rakısı fiyatı ne kadar?
2026'da 100’lük Tekirdağ Rakısı fiyatı 1.675 TL olmuştur.
RAKI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Rakı nedir?
Rakı, genellikle üzüm alkolü ve anason kullanılarak üretilen, Türk mutfağının geleneksel ve sembolik içkilerinden biridir. Rakı sofraları, dostluk ve sohbeti pekiştiren önemli bir sosyal etkinliktir.
Rakı nasıl hazırlanır?
Rakı, çift distilasyon (damıtma) işlemine tabi tutulur. İlk olarak üzüm alkolü damıtılır, ardından anason tohumlarıyla ikinci kez damıtılarak kendine has aroması elde edilir.
Rakı hangi yemeklerle tüketilir?
Rakı, meze sofralarının vazgeçilmez eşlikçisidir. Beyaz peynir, kavun, yoğurtlu mezeler, deniz ürünleri, midye dolma, kalamar tava, ızgara balık ve kırmızı et gibi yiyeceklerle harika bir uyum sağlar.
Rakı su oranı nasıl ayarlanır?
Rakı ile su oranı, kişisel tercihlere bağlıdır. Genelde rakı ve su 1:1 oranında karıştırılır. Buz eklenmek isteniyorsa, önce suyun eklenmesi, ardından buzun ilave edilmesi önerilir.
Rakı beyazlamasının sebebi nedir?
Rakı, su ile karıştırıldığında içerisindeki anason yağı çökelerek beyaz bir renk alır. Bu renk değişimi, rakının ayırt edici özelliklerinden biridir.
Rakı ve diğer anasonlu içkiler arasındaki fark nedir?
Rakı, Yunanistan'daki uzo, Fransa'daki pastis veya İtalya'daki sambuca gibi anasonlu içkilerden daha yoğun ve kendine özgü bir tada sahiptir.
Rakı hangi bardakta içilir?
Rakı genellikle ince uzun cam bardaklarda servis edilir. Bu bardaklar, rakının su ve buz ile karışımını izlemek için idealdir.
Rakı neden "aslan sütü" olarak adlandırılır?
Rakı, su eklendiğinde beyaz bir renk aldığı için halk arasında "aslan sütü" olarak bilinir. Bu ifade, rakının gücüne ve karakterine bir gönderme olarak kullanılır.
Rakı üretiminde hangi üzümler kullanılır?
Rakı yapımında genellikle şaraplık üzüm çeşitleri olan Sultaniye ve Razaki gibi üzüm türleri kullanılır. Bu üzümler, rakıya kendine özgü tadını verir.
Rakı'nın tarihi nedir?
Rakı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelişmiş bir içki olup, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte modern üretim teknikleriyle daha da yaygınlaşmıştır. Bugün Türkiye’nin milli içkisi olarak kabul edilir.
Rakı kültürü hangi bölgelere özgüdür?
Rakı kültürü, özellikle Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygındır. Bu bölgelerde rakı, zengin mutfak kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır.