Rakı sofrası paylaştığı için 3 milyon TL ceza istenen emekli: “Manda yoğurdu yazdım diye mi?”

Sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla kurduğu çilingir sofrasını paylaştığı için hakkında idari para cezası istenen 67 yaşındaki emekli Şükrü Mısırlıoğlu savunmasını yaptı.

Artvin Hopa’da yaşayan 67 yaşındaki Çaykur emeklisi Şükrü Mısırlıoğlu, sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla paylaştığı çilingir sofrası fotoğrafları nedeniyle "alkol reklamı" kıskacına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan soruşturmada, Mısırlıoğlu’nun paylaşımları "reklam" sayıldı.

SORUŞTURMAYI ‘PORSİYON ELEŞTİRİSİ’ Mİ GETİRDİ?

Soruşturma dosyasında yer alan fotoğraflardan birinde Mısırlıoğlu’nun elinde bir içki şişesi, bir diğerinde ise kaybettiği arkadaşlarını anmak için dostlarıyla kurduğu sofra görülüyor. Fotoğrafın açıklamasında yer alan, "İsraf yapmayın, porsiyonları küçültün diyorlar. İyi de bizim porsiyonlar hiç büyümedi ki. Ejder meyvesi, manda yoğurdu, karidesle işimiz olmadı. Rakı, salata, inek yoğurdu hepsi bu..." ifadeleri ise dikkat çekiyor.

Mısırlıoğlu’na gönderilen tebligatta, 4250 sayılı Kanun’un reklam yasağını düzenleyen 6. maddesini ihlal ettiği iddia edildi. Yasak ihlali gerekçesiyle 82 bin liradan 3 milyon 291 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği belirtildi. Yazılı savunmasını veren Mısırlıoğlu, paylaşımın ticari bir amaç taşımadığını vurguladı.

“MANDA YOĞURDU YAZDIM DİYE Mİ?”

BirGün’e konuşan Mısırlıoğlu, yaşadıklarını "tek kelimeyle rezalet" olarak nitelendirdi. Sosyal medyanın benzer içeriklerle dolu olduğunu belirten Mısırlıoğlu, "Benim yazımda 'manda yoğurdu, ejder meyvesi' göndermesi var. Büyük ihtimalle o yüzden bana bu cezayı yazdılar" dedi.

23 bin liralık emekli aylığıyla geçinmeye çalıştığını söyleyen Mısırlıoğlu, olası bir ceza karşısında çaresiz olduğunu ifade etti: "Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. 3 milyon lira, 1 milyon lira ceza gelirse zaten ödeyemem. Malımı mülkümü elimden alırlar, başka yapacak bir şeyim yok."

Paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirten Mısırlıoğlu, durumun absürtlüğüne şu sözlerle dikkat çekti: "Burası benim işletmem değil, üretici değilim. Lokantaya oturmuşum, önüme bardak gelmiş, fotoğraf çekilip atmışım. Eğer yasaksa, o bardak neden önüme koyuluyor?"

Mısırlıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Moralim sıfır, çok bunaldım. Yeter, bıktım artık. Bir sosyal medyamız var; hakaret etmiyoruz, küfür etmiyoruz. Onu da mı kapatalım? Ne istiyorlar bizden?"