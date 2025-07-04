Rakibinden kaçan boğa, bakıcısını boynuzla yere serdi

Rakibinden kaçmak isteyen boğa, arenada bulunan bakıcısını boynuz darbesiyle yere serdi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 44’üncüsü gerçekleştirilen Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali 2’nci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen festivali izlemek isteyen binlerce vatandaş arenadaki yerini alırken boğalar kıran kırana mücadele etti. Yaylaya çıkmadan önce boğaları tanıştırmak maksatlı düzenlenen ve geçmişten bugüne kadar gelenek olarak gelen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Ayak kategorisinde güreşlerin gerçekleştiği sırada rakibinden kaçmak isteyen Kılıç 420 isimli boğa koşmaya başlayınca bakıcısını boynuz darbesiyle altına aldı. Boğadan darbe alan bakıcısı yaralanmadan ayağa kalkarken güreşi izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla anbean kayıt altına aldı.