Rakip fark etmiyor Fenerbahçe her koşulda geri dönüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçı 5-2 kazanmayı başardı. Bu sonuçla puanını 31'e yükselten sarı-lacivertli ekip derbi öncesi Galatasaray'a yakın takibini sürdürdü. Maçın önemli anları:

6. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Rak-Sayi'nin sağ çaprazdan ceza sahasının içerisine yerden gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu.

15. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Laçi, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ederson'un sağından ağlara gönderdi: 2-0

25. dakikada Laçi'nin geri pasında topu kapan Jhon Duran'ın ceza sahasının sağ çaprazında şutunda, top kaleci Fofana'nın ayağına çarparak kornere çıktı.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa, Fred gelişine sert vurdu. Fofana topa sahip olarak gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarıya fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe 55'te Marco Asensio'nun attığı golle farkı gire indirdi: 2-1. 58'de bu defa sahneye oyuna yeni dahil olan Anderson Talisca çıktı, Brezilyalı yıldız yaptığı şık kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 2-2.

65'te yaptığı nefis vuruşla topu ağlara gönderen Asensio iyi futbolunu iki golle süslemiş oldu: 2-3. 78'de Kanarya'nın Faslı golcüsü Yusuf En-Nesyri farkı ikiye çıkardı: 2-4. 88'de Archie Brown maçın skorunu tayin eden golü kaydetti: 2-5.