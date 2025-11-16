Giriş / Abone Ol
Rakka'da Suriye hükümet güçleri ile SDG arasında çatışma

Rakka'da, Suriye Savunma Bakanlığı güçleri ile SDG arasında çatışma çıktığı kaydedildi. Çatışmaların yer yer şiddetlendiği, SDG'nin takviye birlikler gönderdiği aktarıldı.

Dünya
  • 16.11.2025 16:15
  • Giriş: 16.11.2025 16:15
  • Güncelleme: 16.11.2025 16:22
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Suriye’nin doğusundaki Rakka ilinde Savunma Bakanlığı güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Madan Ganim Ali hattında çatışma çıktığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, çatışmaların yer yer şiddetlendiği belirtildi.

Haberde, SDG'nin ise takviye birlikler gönderdiği aktarıldı.

Ölü ve yaralılara ilişkin henüz açıklama yapılmadığı ifade edildi.

