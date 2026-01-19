Rakka’da SDG ile Şam güçleri arasında çatışma!

Ateşkes anlaşmasının yapıldığı Suriye’de SDG ile Şam’a bağlı gruplar, Rakka’da IŞİD’lilerin tutulduğu Aktan Hapishanesi yakınlarında çatışmaya girdi.

Gelişme, SDG tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Hapishanede binlerce IŞİD'linin bulunduğu ifade edildi.

"Bu son derece tehlikeli bir gelişme" uyarısı yapılan açıklamada, "Bu saldırıların devam etmesinden kaynaklanabilecek her türlü felaketten saldırganları sorumlu tutuyoruz" denildi.

YARALILAR VAR

Gelen ilk haberlere göre Şam güçlerinden 3 asker yaşamını yitirdi. El-İhbariyye ve SANA'nın Şam'ın kontrolündeki ordu kaynaklarına dayandırdığı haberde, 3 askerin öldüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Öte yandan El Cezire'ye konuşan bir askeri kaynak, Halep'te Tişrin Barajı yakınlarındaki bir noktada da çatışmaların yaşandığını aktardı.

“KAÇIŞ GİRİŞİMİ ENGELLENDİ”

Rojava özerk yönetim yetkilisi Şeyhmus Ahmed, Rudaw’a yaptığı açıklamada, Hol Mülteci Kampı’nda bulunan IŞİD’li ailelerin kaçış girişimi önlendiğini söyledi.

Ahmed, IŞİD’li ailelerin kamp içerisinde kasıtlı olarak kargaşa yarattığını ve sık sık karışıklık çıkardıklarını ifade etti.

Açıklamalarının devamında Rakka'daki sıcak gelişmelere de değinen Ahmed, Şam’a bağlı askeri birliklerin Rakka'da IŞİD üyelerinin tutulduğu bir cezaevine yönelik saldırı başlattığını ifade etti.