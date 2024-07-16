Ralf Schumacher bir erkekle ilişkisi olduğunu açıkladı, oğlu destek verdi

Ralf Schumacher, bir erkekle ilişki yaşadığını gösteren bir paylaşım yaptı. Bunu yapan ilk üst düzey F1 pilotu olan Ralf Schumacher'e oğlu David de destek verdi.

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir erkekle ilişkisi olduğunu açıkladı.

Aynı zamanda tarihin en iyi pilotlarından biri olarak gösterilen ve 7 kez Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher'in kardeşi olan Ralf Schumacher, Fransız menajeri Étienne ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ralf Schumacher (@ralfschumacher_rsc)'in paylaştığı bir gönderi

Schumacher, net bir açıklama yapmasa da yakın arkadaşı Alman aktör Carmen Geiss, paylaşımın altına yorum olarak "Size hayatımda çok özel bir rol oynayan bir kişiden bahsetmek istiyorum. Uzun yıllardır onu tanıyorum ve sonsuz seviyorum" diye yazdı:

"Bugün eşcinselliğini itiraf etti. Bu adım onun için bir özgürleşme ve kendini kabul etme eylemiydi. Uzun zamandır içinde olgunlaşan ve şimdi gurur ve güvenle dolu olduğu cesur bir karardı."

49 yaşındaki Alman pilot 1997-2007 yılları arasında Jordan, Williams ve Toyota adına 180 F1 yarışına katılarak altı birincilik ve 27 podyum derecesi elde etti. Schumacher, eşcinsel ilişki yaşadığını açıklayan ilk yüksek profilli F1 pilotu oldu.

Schumacher'in oğlu David ise "Sonunda yanında kendini gerçekten rahat ve güvende hissedeceğin birini bulduğun için çok mutluyum. İster erkek ister kadın olsun, yüzde yüz arkandayım baba ve her şeyin en iyisini diliyorum. Tebrikler" sözleriyle babasına destek verdi.

2001'de evlenen Cora ve Ralf Schumacher çifti, 2015'te boşanmıştı.