Rallide değişmeyen senaryo: Sebastien Ogier 9. defa şampiyon

Toyota Gazoo Racing pilotu Sebastien Ogier, 2025 Dünya Ralli Şampiyonası’nı (WRC) zirvede tamamlayarak kariyerinin dokuzuncu dünya şampiyonluğunu kazandı.

Sezonun final yarışı Suudi Arabistan’da koşuldu. Ogier, genel klasman için gerekli puanı almayı başararak yarışı üçüncü sırada bitirmesine rağmen şampiyonluğu garantiledi.

Final etabını Thierry Neuville, 3 saat 21 dakika 17 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamladı. Adrien Fourmaux, liderin 54.7 saniye gerisinde ikinci olurken Ogier, Neuville’in 1 dakika 3 saniye arkasında üçüncü sırada yer aldı.

41 yaşındaki Fransız pilot, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şampiyonanın son etabına kadar çok çabalamamız gerekti. Toyota takımının bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Rakiplerimiz oldukça güçlüydü ve sezonun son bölümüne kadar bizi zorladılar.”

Bu sezon İsveç, Kenya ve Estonya ayaklarını kaçıran Ogier, katıldığı 11 yarışın 6’sında birincilik elde etmişti. Önceki şampiyonluklarını 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında kazanan Ogier, böylece vatandaşı Sebastien Loeb ile birlikte WRC tarihinde en fazla dünya şampiyonluğu yaşayan pilotlar arasındaki liderliği paylaşmış oldu.