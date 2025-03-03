Ramazan bahanesiyle harekete geçti: Ülkeyi gericilikle kuşatma çabası

Politika Servisi

İktidar bir yandan yargı sopasıyla baskıları artırırken diğer yandan ülkeyi gericilikle kuşatıyor.

Muhafazakar yaşam tarzını tüm topluma dayatan iktidar, kadınları, LGBTİ bireyleri, seküler yaşamı hedef alıyor.

Ramazan ayı bahane edilerek topluma sopa gösteriliyor. Laikliğin kırıntılarına bile tahammülü olmayan Saray yönetimi adeta adı konulmamış bir şeriat rejimini dikte ediyor.

Son 1 haftada yaşanan gelişmeler bile ülkenin içine sürüklendiği gerici kuşatmayı gözler önüne serdi:

CEO’ya Ramazan gözaltısı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" iddiasıyla soruşturma başlatılan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, akşam saatlerinde gözaltına alındı. Köksal, şirketten istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre, Vestel Şirketler CEO’su Ergün Güler, ramazan ayının başlaması dolayısıyla çalışanlara yönelik bir mesaj paylaştı. Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal da bu mesajla ilgili şirket içinde bir mail iletti, şirket olarak kutlama yapılacak günlerin arasında "Şeker ve Kurban" bayramlarının olduğunu anımsattı. Bu elektronik postanın sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma başlattığını duyurdu. Hakkında soruşturma başlatılan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, akşam saatlerinde gözaltına alındı. Köksal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugünün BirGün'ü

Okullara yazı gönderildi: Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen gayriresmî Ramazan etkinlikleri ‘yazısı’nın İstanbul Tuzla’da bulunan okullara da gönderildiği öğrenildi. Söz konusu yazıda yer alan etkinliklerin bir kısmı şu şekilde yer almıştı:

• Okul girişinin ve koridorların yıldız ve hilallerle süslenip süslenmesi, Ramazan Sokağı köşesi oluşturulması,

• Manilerle davul çalınması koridor ve sınıflarda dolaşılması,

• Ramazanla ilgili okul girişine, televizyon ekranlarına ramazanla ilgili video veya müzik yansıtılması,

• Öğrenci ve velilerle hatim okunması-Kuranı kerim okunması,

• Sınıf ve veli iftarları düzenlenmesi,

• Teravih için camilere yönlendirme cami ziyaretleri, kutsal emanetlerin gezilmesi,

• Zorlanmadan oruç tavsiye edilmesi ve çizelge tutulması sonunda da başarı belgesi verilmesi

• İlkokullarda ortaokullarda tekne orucu uygulaması yapılması.

LGBTİ+’ları hedef alan taslak: İktidarın LGBTİ+’ları hedefe koyan yasa taslağına tepki yağdı. Taslağın ucunun çok açık olduğunu vurgulayan hak savunucuları “fiili bir şeriat rejimi” kurulmaya çalışıldığını belirtti. Yapılan açıklamalarda taslağın Meclis’te kabul edilmesi halinde LGBTİ+ olduğunu söylemenin bile suç unsuru olacağı vurgulandı. Söz konusu taslak yasalaşırsa, “Cinsiyet uyum sürecine başlama yaşı 18’den 21’e çıkarılarak, trans bireylerin yasal tanınma süreçleri geciktirilecek. Cinsiyet değişikliği için, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü eğitim ve araştırma hastanelerinden en az üçer ay aralıklarla dört değerlendirme sonucunda alınacak resmi sağlık kurulu raporu zorunlu kılınarak, süreç daha da karmaşık hale getirilecek. Yurtdışında cinsiyet değişim ameliyatı yaptıranlar hapis cezasına çarptırılacak. ‘Biyolojik cinsiyet’’ ifadesinin eklenmesiyle, LGBTİ+ bireylerin kamusal alandaki ifade ve görünürlükleri kriminalize edilecek. Avukatlara göre “Kadınların kıyafetleri, konuşmaları, hareketleri ‘‘genel ahlaka aykırı’’ bulunarak yargılama konusu olabilir. “Bir kadının bir erkekle aynı evde yaşaması ‘ahlaka aykırı’ sayılabilir.

Bekar öğretmenlere iftar dayatması: İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce verilen talimat gerici kuşatmayı gözler ine serdi. İddiaya göre Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün okullarda düzenlenecek olan iftarlarda bekar öğretmenlerin katılmasını zorunlu tuttu. Bekar öğretmenlerin velilerle düzenlenecek olan iftara katılmalarını isteyen İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün ayrıca öğretmenlerin bu iftarlarda dua okumalarını istediği de öğrenildi. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt’ta bulunan bir okulda öğrencilerin "Ramazan geldi" şeklinde şarkı söyledikleri videoyu paylaştı.

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KARŞI DEVRİM SALDIRISI VAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 Mart 1924 tarihinde çıkardığı kanunla halifelik makamını kaldırdı. Bu tarihte Şeriye ve Evkaf Vekâleti ile Harbiye Vekâleti de kaldırılırken Tevhidi Tedrisat Kanunu yürürlüğe girdi. Kadın hareketinin öncü avukatlarından Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı, Öğretim Görevlisi Nazan Moroğlu, 3 Devrim Yasası’nın 101’inci yılına ilişkin, "Türkiye’yi laikleştiren 3 Mart tarihli 3 Devrim Yasasının 101. yılında, eğitimde yönetimde laiklik yok sayılıyor, hilafet çağrıları yapılıyor" açıklamasında bulundu. Moroğlu, 3 Devrim Yasası’nın 101’inci yılı kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, 3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası’nın 101’inci yılında laikliğin yok sayılıp, hilafet çağrıları yapıldığını belirtti. Moroğlu, “Dünyada bilim ve teknolojinin, yapay zeka uygulamalarının geliştiği bir dönemde, eğitim birliğinin kabulünden 100. yıl sonra Tevhid-i Tedrisat Kanunu yok sayılmış; Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı ‘ÇEDES- Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi İşbirliği Protokolü’ uygulanmaya başlanmış, proje kapsamında okullara imamlar, vaizler atanmıştır” ifadelerini kullandı. Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 3 Mart Laiklik Günü dolayısıyla Laiklik Bildirgesi yayımladı. “Cumhuriyet devrimlerle yaşar, laiklik olmadan Cumhuriyet olmaz” başlığıyla yayımlanan bildiride “Bugün ülkemiz, bilimsel eğitim-öğretimden, kadın haklarına; idari yapıdan, yargı ve anayasaya; toplumsal yaşamdan, siyaset alanına kadar bütünlüklü bir karşı-devrim saldırısıyla karşı karşıyadır” denildi.

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CHP’Lİ BELEDİYEYE TEPKİ YAĞDI

İstanbul’daki CHP’li Çekmeköy Belediyesi’ne ait Çekmeköy Kahvecisi’nin kapısına asılan, “Ramazan ayı boyunca kapalıyız” yazısına yurttaşlar tepki gösterdi. Belediyeye bağlı Çekmeköy Kahvecisi’nin kapısına asılan duyuruda, “Ramazan ayı boyunca kapalıyız” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Yurttaşların belediyeyi arayarak duruma tepki gösterdiği bildirildi. Öte yandan Çekmeköy ilçesi 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde ilk defa CHP’ye geçmiş ve CHP’nin adayı Orhan Çerkez belediye başkanı seçilmişti.