Ramazan Bayramı'nda İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir 5 günlük hava durumu tahmini

Ramazan Bayramı öncesinde İzmir'de hava durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bayram planlarını dışarıda yapmayı düşünenler için meteorolojiden önemli uyarılar geldi. 27-31 Mart tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahminine göre İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte detaylar...

27 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU

Bayramdan birkaç gün önce İzmir'de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış görülmeyecek. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık ise 26°C civarında olacak. Ilık ve bahar havası hâkim olacak bir gün.

28 MART CUMA HAVA DURUMU

Cuma günü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü de etkili olacak. En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık ise 21°C seviyelerinde. Havanın serinlemesiyle birlikte yağışlar zaman zaman şiddetli olabilir.

29 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU

İzmir’de cumartesi günü de gök gürültülü sağanak yağış devam edecek. Sıcaklık 14°C ile 19°C arasında seyredecek. Dış mekan planları olanlar yağışa karşı tedbirli olmalı.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK? 30 MART PAZAR – BAYRAMIN 1. GÜNÜ

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü, İzmir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 13°C’ye kadar düşerken, gün içinde 19°C’ye ulaşacak. Yağmur ihtimali yüksek, bu yüzden bayram ziyaretlerine çıkacak olanların dikkatli olması öneriliyor.

31 MART PAZARTESİ – BAYRAMIN 2. GÜNÜ

Bayramın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi günü de yağışlar sürecek. Sıcaklık 11°C ile 20°C arasında olacak. Gök gürültülü sağanak yağış, gün boyunca aralıklarla etkili olabilir. Şehir trafiğinde olası su birikintileri ve kaygan zemin riskine karşı uyarı yapılıyor.

BAYRAMDA İZMİR’DE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Şemsiye ve yağmurluklar hazırda bulundurulmalı.

Özellikle akşam saatlerinde serinliğe karşı tedbirli giyinilmeli.

Trafikte su birikintilerine ve ani yağışlara karşı dikkatli olunmalı.

İzmir, Ramazan Bayramı’nı gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılayacak. Bayram boyunca hava sıcaklığı 19-20°C civarında seyredecek. Bayram planlarını dış mekânlarda yapmayı düşünenlerin, meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.