Ramazan Bayramı ne zaman 2026? Arife günü, tatil süresi ve bayram takvimi (Güncel)

2026 Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş “Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?” sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm detaylarıyla 2026 Ramazan Bayramı rehberi…

RAMAZAN BAYRAMI’NIN ÖNEMİ

Ramazan Bayramı, Müslümanlar için oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından gelen bayram anlamına gelir. Birlik, dayanışma, yardımlaşma ve affetme duygularının pekiştiği bu günler, toplumda manevi bir atmosfer oluşturur. Bayram süresince aile ziyaretleri yapılır, büyüklerin elleri öpülür ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2026 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Tarih Gün Açıklama 19 Mart 2026 Perşembe Arife Günü (13.00 sonrası yarım gün tatil) 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. Günü 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Günü 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. Günü

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

2026 yılı Ramazan Bayramı tatili toplamda 3,5 gün olarak görünse de, hükümetin resmi kararıyla 19 Mart Perşembe gününün tam gün idari izin ilan edilmesi durumunda tatil süresi 4 güne çıkabilir. Böylece vatandaşlar, uzun bir bayram tatilini değerlendirme fırsatı bulabilecek.

2026 RAMAZAN BAYRAMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Arife günü 19 Mart 2026 Perşembe günüdür ve 13.00 sonrası yarım gün tatildir.

Resmî bayram tatili 20 – 22 Mart 2026 tarihleri arasındadır.

Tatilin 4 güne çıkması için hükümetin idari izin kararı gereklidir.

Bayramdan sonraki günler hafta sonuna denk geldiği için tatil süresi uzatılabilir.

2026 RESMÎ TATİL GÜNLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA

Tatil Tarih Gün Süre Yılbaşı 1 Ocak 2026 Perşembe 1 Gün Ramazan Bayramı 20 – 22 Mart 2026 Cuma – Pazar 3,5 Gün (Olası 4 Gün) Kurban Bayramı 27 – 30 Mayıs 2026 Çarşamba – Cumartesi 4 Gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2026 Perşembe 1 Gün

TATİL PLANI YAPACAKLAR İÇİN ÖNERİ

2026 Ramazan Bayramı tatili, hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte kısa ama dinlendirici bir mola fırsatı sunuyor. Eğer 19 Mart Perşembe günü idari izin kararı alınırsa, toplam 4 günlük bir tatil oluşacak. Bu durumda erken rezervasyon yapmak isteyenler için tatil bölgelerinde yoğunluk yaşanabilir. Dolayısıyla, ulaşım ve konaklama planlarını erkenden yapmak avantaj sağlayacaktır.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı 2026 yılında 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek.

Arife günü tatil mi?

Evet. Arife günü (19 Mart 2026 Perşembe) saat 13.00’ten itibaren yarım gün resmi tatildir.

2026 Ramazan Bayramı’nda özel sektör çalışanları izinli mi?

Resmî tatil günlerinde kamu kurumları ve bankalar kapalı olur. Özel sektör çalışanlarının izin durumu ise işveren politikalarına göre değişiklik gösterebilir.