Ramazan Can varsa adalet yok!

Yargı eliyle peş peşe tartışmalı kararlara imza atılmaya devam ederken hâkim ve savcılık mülakatı yine bir adaletsizlikle gündemde. Yargıdaki AKP, MHP ve cemaat kadrolaşması tartışılırken, hâkimlik ve savcılık mülakatına yine beş dönem AKP milletvekilliği yapan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can girdi.

Hâkim ve savcı olmak isteyenler 21-22 Aralık 2024’te yazılı sınava girdi. Yazılı sınavda başarılı olanlar 10 Şubat ile 7 Mart 2025 tarihleri arasında mülakata çağırıldı. Mülakat Kurulu’nun başkanlığını ise geçen yıl olduğu gibi yine Adalet Bakan Yardımcısı AKP’li Ramazan Can yaptı.

10 Mart’ta mülakat sonuçları açıklanınca hâkim ve savcı adayları şaşkınlık yaşadı. Birçok aday, yazılı sınavda başarılı olup iyi bir sıralamaya sahip olmasına rağmen haksız olarak elendiğini belirtti. BirGün’e konuşan adaylar, “Adaylık şartı çok açık, ‘35 yaşını doldurmamak’ deniyor. Ancak elenenlerin büyük kısmı 30 yaş üstü adaylar. Bunu Adalet Bakanlığı yetkilileri bize ‘ilke kararı olarak 30 yaş üstünü eledik’ diye açıkladı. O halde bizi neden yazılı sınava alıp mülakata çağırdınız? Veya ne hakla kanunu çiğniyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Adaylar mülakatta elenmeseydi, üç yıl Adalet Akademisi’nde hâkim ve savcı yardımcısı olarak eğitim görüp atanacaklardı.

SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTI

Fazilet Partisi Kırıkkale İl Teşkilat Kuruculuğu ve AKP Kırıkkale Kurucu İl Başkanlığı yapan, 22, 24, 25, 26 ve 27’nci dönemde Kırıkkale milletvekili seçilen AKP’li Can, torpil yazışmaları yaparken kameralara yakalanmıştı.

2024’ün ocak ayında Yargıtay binasında düzenlenen programda, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın torpil yazışmalarının FOX TV kameralarına yansıma gündem olmuştu. Görevde yükselme sınavı için kendisine gelen torpil mesajlarına tek tek yanıt veren Can’ın birçok mesajı da özel kalem müdürüne ilettiği gözlemlenmişti.

JET HIZINDA YAYIN YASAĞI

Bu skandalın ardından haber ve görüntülerle ilgili RTÜK tarafından yayın yasağı ve ayrıca mahkemece erişim engeli getirilirken torpili reddeden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise ‘‘Talepler gelebilir ama tek kriterimiz liyakattir’’ diye açıklama yapmıştı.

‘GÜLEN’İ ZİYARET ETTİM’

2022 yılında da Ramazan Can’ın FETÖ Lideri Fethullah Gülen’i ABD’de ziyaret ettiğini açıkladığı video gündem olmuştu. Partisinin il başkanlığındaki bir toplantıda çekilen videoda Can’ın "Arkadaşlar ben Amerika’ya gittim. Ziyaret ettik. Şimdi derler ya ‘Suçsuz olan ilk taşı atsın’ diye. 17/25 Aralık arifesinden önce gerek siyasette, gerek ticarette, gerekse bürokraside yükselme o yolla oluyordu" ifadelerini kullandığı anlaşılmıştı.