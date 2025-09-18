Ramazan Gülten'in tahliyesi için başvuru: Uzman görüşü sunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 5 aydır tutuklu olan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'in tahliyesi istendi.

Gülten'in avukatları, iki bilim insanından HTS kayıtları konusunda aldıkları görüş ile savcılığa başvurdu, tahliye istedi.

Başvuruda ayrıca tahliye talebine bu hafta içinde bir karar verilmesinin beklendiği kaydedildi.

Avukat Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir başvuru yaptı.

Ersöz son başvuruya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten yaklaşık 5 aydır Silivri Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunmakta. Ramazan Gülten hakkındaki isnatlar, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine 'vekaleten' baktığı dönem imza attığı encümen kararı ile HTS verilerine dayandırılıyor. Encümen kararına konu ihale sürecine dair Danıştay Birinci Dairesi’nin 2022/1622 E ve 29.12.2022 tarihli kararıyla soruşturma izninin kaldırılmasına karar verilmiş olmasına karşın Ramazan Gülten'in özgürlüğü halihazırda kısıtlanmaya devam ediyor. Diğer yandan dosyada yer alan diğer İBB bürokratlarıyla kurulmaya çalışılan sözde 'örgütsel ilişki' ise gerçekte sosyal ve iş ilişkisi olsa da bu konuda soruşturma makamı tarafından savunmalarımızın hiçbiri gözönüne alınmadığını ifade etmeliyiz."

"GEÇMİŞ HTS KAYITLARINI BELİRLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Gülten'in avukatları, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tuna Tuğcu ve Prof. Dr. Cem Ersoy'un HTS kayıtlarının tek başına delil kabul edilemeyeceği yönündeki mütaalasını da tahliye başvurusuna ekledi.

Söz konusu mütalaaya göre geçmiş HTS kayıtları kullanılarak konum belirleyebilmek bilimsel olarak mümkün değil.

Mütalaada şu ifadeler yer aldı:

"... Ramazan Gülten’e yöneltilen bu sorudan anlaşıldığı kadarıyla kolluk kuvveti HTS kayıtlarından 0-100 metre hassasiyet ile konum belirlendiğini düşünmekte ve buna göre bir filtreleme yapmaktadır. Yukarıda Bölüm 2, 3 ve 4’te detaylı şekilde anlatıldığı üzere, HTS kayıtları kullanılarak bu nitelikte konum bilgisi elde edilmesi mümkün değildir. Kaldı ki HTS kayıtları sinyal gücü ve zamanlama ilerlemesi bilgilerini içermediği için 500 metre kriterinden 0-100 metre kriterine geçmek teknik ve teorik olarak mümkün değildir. Başka bir deyişle, teknolojinin sahip olmadığı bir “detay bilgisi” üzerine daha hassas filtreleme yapılamaz. Bu da göstermektedir ki kullanılan “daraltılmış baz alanı” tekniği gerçek bilgilerle yapılan bir hesaplamaya değil, (muhtemelen sinyal gücünün sadece mesafe ile orantılı şekilde azaldığı düşünülerek) dar bir şekilde kapsama alanı varsayımıyla ve teorik olarak imkansız bir iyileştirme yoluna gidilmiştir. Bu varsayıma dayanarak Ramazan Gülten’in bu kişilerle 100 metre mesafede birlikte olduğunun iddia edilmesi bilimsel açıdan mümkün değildir."

30 Nisan'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Ramazan Gülten'in tutukluluğunun 3'üncü ayında eşi kızı Maya dünyaya gelmişti.

Yüksek riskli gebelik sürecine rağmen doğuma katılma talebi reddedilen Gülten, baba olma sevincini Silivri Marmara Cezaevi'nde yaşamak zorunda kalmıştı.