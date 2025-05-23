Ramazan Gülten'in tutukluluğuna ikinci kez itiraz edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Dairesi Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Gülten'in tutukluluğuna ikinci kez itiraz edildi.

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele sırasında uğradığı saldırıyla kamuoyunda tanınan Gülten, İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonu kapsamında tutuklanmıştı. Avukat Hüseyin Ersöz, Gülten'in tutukluluğuna ikinci kez itiraz ettiklerini açıkladı.

"İTİRAZ 11 GÜNDÜR SULH CEZA HAKİMLİĞİ ÖNÜNDE BEKLİYOR"

Ersöz, yapılan itiraza ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten için tahliye talebinde bulunduk. Buna karşın, 11 gün önce yaptığımız 'tutuklamaya itirazın' ise henüz karara bağlanmadığını ve dosyanın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmediğini not düşelim. Kanunda, itirazların 3 gün içinde incelenip karara bağlanacağı düzenlenmiş olmasına karşın, dosyaların bekletilmesi Sulh Ceza Hakimliklerinde genel bir uygulama haline gelmiş durumda…

Bunun ötesinde birden fazla tutuklu şüphelinin olduğu dosyalarda itiraz dilekçelerinin toplu halde aynı Asliye Ceza Hakimliğine gönderilmesi için bekletilmesi şeklinde fiili bir uygulama olduğu da meslektaşlarımızca ifade ediliyor. CMK’nın 268/2. maddesi Sulh Ceza Hakimliklerinin itiraz dilekçelerini '3 gün içinde' Asliye Ceza Mahkemesi’ne göndereceğini söylemekteyse de Ramazan Gülten hakkındaki itiraz 11 gündür Sulh Ceza Hakimliği önünde bekliyor. Bu durum başlı başına Özgürlük Hakkı ve Etkili Başvuru Hakkı’nın ihlali anlamına geliyor."