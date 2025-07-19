Ramazan Gülten’in tahliyesi için üçüncü başvuru yapıldı

Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele ile tanınan ve 19 Mart operasyonları kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İmar Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten için üçüncü kez tahliye talebinde bulunuldu.

Ramazan Gülten’in avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner’in, İstanbul (Nöbetçi) Sulh Ceza Hakimliğine sunulmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, “Müvekkilimiz Ramazan Gülten’in uzun yıllar kamuda görev yapan, hakkında bugüne dek hiçbir adli ya da idari soruşturma yürütülmemiş, sabıkasız ve toplumda saygın bir konuma sahip bir kamu görevlisi olduğu; hakkında ilk kez bu soruşturma kapsamında, tamamen maddi dayanaktan yoksun, sübjektif ve soyut nitelikli bazı beyanlara ve adının dahi geçmediği bilirkişi raporlarına dayanan suç isnadında bulunulduğu anlaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

EŞİ DOĞUM YAPMAK ÜZERE

Gülten’in eşinin doğum yapmak üzere olduğuna da vurgu yapılan dilekçede şu ifadelere de yer verildi:

“Müvekkilimiz neredeyse 3 aydır tutuklu olup, eşi şu an 38 -39 haftalık, bir başka ifadeyle neredeyse dokuz aylık bir gebelik sürecindedir ve doğuma sayılı günler kalmıştır. Kaldı ki müvekkil hakkında dosyada bulunan tüm deliller dolaylı, varsayıma dayalı ve kurgusal niteliktedir. Savunmalarımızla bu delillerin tamamı tek tek çürütülmüş, atılı suça dair doğrudan, maddi bir kanıt sunulamamıştır.

Kaçma şüphesi yönünden de müvekkilin durumu incelendiğinde, eşinin doğumuna günler kalmışken, ailesini geride bırakarak kaçacağı varsayımı hayatın olağan akışına açıkça aykırıdır. Aksine, müvekkilin bu süreçte eşinin yanında bulunması hem insani hem de tıbbi bir zorunluluktur; zira gebelik yüksek riskli seyretmekte ve erken doğum ihtimali bulunmaktadır. Bir babanın, tamamı varsayıma ve dolaylı delillere dayanan bir iddia yüzünden özgürlüğünden mahkûm bırakılarak çocuğunun dünyaya gelişini görmesinin engellenmesi aile yaşamına yönelik oldukça ciddi bir müdahale olup telafisi güç, hana imkânsız zararlara yol açacak mahiyenedir.”