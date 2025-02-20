Ramazan kolisinin faturası %751 arttı

İktidarın ekonomi politikası nedeniyle giderek artan enflasyon, iğneden ipliğe her ürüne zam olarak yansıdı. Peş peşe gelen zamlar en çok, yurttaşın mutfağını etkiledi. Bir dolapta olması gereken en temel gıda ürünleri dahi cep yakan fiyatlara ulaştı.

CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın, Ramazan paketlerindeki fiyat artışına yönelik çalışması da Türkiye’deki hayat pahalılığının boyutunu ortaya koydu. Akay’ın çalışması, en ucuz Ramazan kolisinin dahi yedi yılda yüzde 751 zamlandığını gözler önüne serdi.

FAHİŞ ARTIŞ

Çalışmaya göre, “Uygun fiyatlı” olarak nitelendirilen bir markette 2018 yılında 49,90 TL’ye satılan Ramazan kolisi, Şubat 2025’te 425 TL’den satışa çıkarıldı. Kolide Ayçiçek yağı, zeytin, salça, çay ve makarna gibi temel ürünlerin de yer aldığı 13 kalem ürün bulunuyor.

Yoksulluk altında ezilen milyonlarca yurttaşın ramazan paketlerini de alamayacak duruma geldiğini belirten Akay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vatandaşın boğazına düşman kesilmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Dar gelirli vatandaşlarımızın yüzü ne yazık ki Ramazan ayında da gülmeyecek. Yılın 11 ayında boğazından kuru ekmek geçen vatandaşlarımız Ramazan ayında da kuru ekmeğe muhtaç bırakıldı. Geçim her geçen gün zorlaşırken yaşam maliyeti ise can yakıcı bir noktaya ulaşmış durumda. Bu durum asla kabul edilemez. Vatandaşlarımızı açlığın gölgesinde yaşamaya mahkûm eden bu düzen artık son bulmalı."

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TIRMANAN HAYAT PAHALILIĞI

Ramazan kolisi bedelinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim de Türkiye’deki hayat pahalılığının giderek büyüdüğünü gözler önüne seriyor. 2018’de 49,90 TL olan Ramazan kolisi satış fiyatı, yıllara göre şöyle:

• 2020: 69,95 TL

• 2022: 114,90 TL

• 2024: 234,90 TL

• 2025: 425 TL